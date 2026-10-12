Vụ ngộ độc bánh mỳ: Số lượng ca bệnh tăng chóng mặt, Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn

Ngày 12/10, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, tính đến sáng nay toàn tỉnh ghi nhận có gần 140 trường hợp nhập viện cấp cứu, điều trị ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng bánh mỳ tại cơ sở bánh mỳ Bà Được, phường Nghĩa Lộ.

Từ 16 ca bệnh ban đầu vào ngày 10/10, đến nay toàn tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận có 135 trường hợp ngộ độc thực phẩm nhập viện điều trị.

Theo đó, đến sáng 12/10, các cơ sở y tế đã tiếp nhận, điều trị cấp cứu cho 135 trường hợp. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận 54 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 28 bệnh nhân, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi 42 bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộ Đức 5 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh 3 bệnh nhân và Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm 3 bệnh nhân.

Trước tình trạng số ca ngộ độc liên quan đến việc sử dụng bánh mỳ tăng nhanh, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại địa phương.

Song song với đó, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Đồng thời, thông báo đến người dân trong khu vực, khuyến cáo những người có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở liên quan đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Ngành y tế được yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Được biết, qua điều tra dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân khai báo đã mua và sử dụng bánh mỳ có nhân tại điểm bán bánh mì Bà Được (trên vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành) do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ. Thời gian sử dụng thực phẩm được ghi nhận từ 9h – 18h ngày 9/10.

Khoảng 15h (9/10), bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt. Sau đó, những người còn lại lần lượt có biểu hiện tương tự và được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Ngay sau sự việc số ca bệnh tăng lên từng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm. Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nhân lực, trang thiết bị, thuốc để điều trị người bệnh, hạn chế thấp nhất các trường hợp diễn biến nặng. Đồng thời, phối hợp điều tra, lấy mẫu, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý vi phạm theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình, tổng hợp kết quả điều tra, xử lý vụ việc; kịp thời báo cáo UBND tỉnh và đề xuất các biện pháp xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

UBND phường Cẩm Thành tiếp tục xác minh nguyên nhân, xác định nguồn gây ngộ độc, kiểm tra các cơ sở liên quan, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nghi gây ngộ độc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, không để xảy ra các vụ việc tương tự.