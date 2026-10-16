Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi, phát hiện Salmonella trong 12 mẫu thực phẩm

Theo Văn bản số 1984/IPN-ATTP ngày 16/10 của Viện Pasteur Nha Trang công bố cho thấy, phát hiện vi khuẩn Salmonella trong 12/13 mẫu thực phẩm được lấy để kiểm nghiệm liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Bệnh nhân ăn bánh mì tại Quảng Ngãi khi vào viện điều trị. Ảnh: Duy Hưng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, trong 13 mẫu thực phẩm được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi gửi đến, có 12 mẫu cho kết quả dương tính với Salmonella, gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ.

Mẫu chả thịt heo ký hiệu VSTP-NĐ-11A âm tính với Salmonella nhưng có chỉ số vi khuẩn E. coli là 2,6 x 10³ CFU/g và Staphylococcus aureus là 1,4 x 10³ CFU/g. Mẫu bơ cũng ghi nhận E. coli ở mức 1,8 x 10⁴ CFU/g.

Đáng chú ý, cả 2 mẫu bánh mì được lấy kiểm nghiệm đều cho kết quả dương tính với Salmonella. Trong khi đó, các chỉ tiêu Bacillus cereus và Staphylococcus aureus ở 2 mẫu này đều dưới 10 CFU/g; E. coli cũng dưới 10 CFU/g.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy Salmonella hiện diện trong phần lớn các mẫu thực phẩm được lấy liên quan đến vụ việc ngộ độc.

Trước đó, ngày 9/10, xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi khiến 135 người nhập viện điều trị nội trú với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm: đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt. Sau đó, các trường hợp còn lại cũng xuất hiện triệu chứng tương tự. Các bệnh nhân được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quangrg Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.