Vụ ngộ độc bánh mì Bà Được ở Quảng Ngãi: Đề nghị xử phạt chủ cơ sở 100 triệu đồng

Bồi thường cho 175 người vẫn chưa hoàn tất

Chiều 1/11, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương đã đề nghị cấp có thẩm quyền của tỉnh xử phạt chủ điểm kinh doanh bánh mì Bà Được (số 12 đường Duy Tân) số tiền 100 triệu đồng liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người bị ảnh hưởng.

Vụ việc khiến 175 người bị ngộ độc. Trong đó, nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị

Theo ông Hưng, địa phương đã thực hiện các bước xử lý theo quy định sau khi kiểm tra, xác minh vụ việc. Mức phạt 100 triệu đồng hiện là đề nghị của UBND phường, đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về việc bồi thường cho các nạn nhân, ông Hưng cho biết đến nay cơ sở bánh mì Bà Được vẫn chưa hoàn tất việc chi trả. Chủ cơ sở cũng chưa báo cáo với chính quyền địa phương về tổng số tiền đã bồi thường.

Trước đó, ngày 27/10, đại diện cơ sở bánh mì Bà Được tổ chức buổi làm việc để chi trả tiền cho 175 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại đây.

Tại buổi làm việc, đại diện cơ sở gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng, đồng thời thông báo phương án thanh toán phần viện phí còn lại sau khi trừ khoản đã được bảo hiểm y tế chi trả. Một số người đồng ý nhận tiền và ra về.

Bánh mì Bà Được tổ chức chi trả bồi thường cho những người bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, nhiều người không chấp nhận phương án này, khiến buổi làm việc kéo dài và liên tục xảy ra tranh cãi. Theo những người phản đối, mức chi trả chưa tương xứng với những tổn hại về sức khỏe, thu nhập và ngày công lao động bị mất trong thời gian điều trị.

Họ cho rằng việc chỉ thanh toán phần viện phí không được bảo hiểm y tế chi trả là chưa thỏa đáng, bởi hậu quả của vụ ngộ độc không chỉ dừng lại ở chi phí điều trị mà còn ảnh hưởng đến công việc, thu nhập và cuộc sống sau khi xuất viện.

Một số người bị ảnh hưởng cho rằng trong thời gian điều trị, họ phải nghỉ làm, phát sinh chi phí đi lại và những khoản sinh hoạt khác. Vì vậy, phương án bồi thường cần tính đến những thiệt hại thực tế mà người bị ngộ độc phải gánh chịu, thay vì chỉ căn cứ vào phần viện phí còn lại.

12/13 mẫu thực phẩm dương tính với Salmonella

Trước đó, vụ ngộ độc thực phẩm liên quan bánh mì Bà Được tại phường Cẩm Thành khiến 175 người bị ảnh hưởng, nhiều người phải nhập viện điều trị.

Theo thông báo kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trong 13 mẫu thực phẩm liên quan vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có 12 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. trong 25g mẫu.

Điểm bán bánh mì gây ngộ độc được niêm phong, kết quả kiểm nghiệm 12/13 mẫu dương tính vi khuẩn.

Các mẫu được tiếp nhận lúc 8h50 ngày 11/10. Theo thông tin về quá trình tiếp nhận, mẫu có tem niêm phong, chữ ký của người lấy mẫu, trưởng đoàn kiểm tra và đại diện cơ sở được lấy mẫu. Thực phẩm được bảo quản trong thùng xốp đậy kín, có đá gel xung quanh, nhiệt độ bên trong thùng được duy trì ở mức 5 độ C.

Qua kiểm nghiệm một số chỉ tiêu vi sinh vật, 12/13 mẫu cho kết quả dương tính với Salmonella spp. Những mẫu dương tính gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Chỉ một mẫu chả thịt heo cho kết quả âm tính với loại vi khuẩn này.

Ngoài Salmonella, kết quả kiểm nghiệm còn ghi nhận một số chỉ tiêu vi sinh đáng chú ý. Mẫu rau và chả thịt heo có Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus aureus. Đặc biệt, mẫu bơ có chỉ số E. coli cao.

Ở các chỉ tiêu còn lại, phần lớn mẫu có Bacillus cereus.

Di Linh