Vụ nghi thực phẩm bẩn vào Trường Mầm non Phương Liệt: Thay thế nhà cung cấp

Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại Trường mầm non Phương Liệt. (Ảnh: Phường Phương Liệt)

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Phương Liệt (Hà Nội), Trường Mầm non Phương Liệt đã thay thế nhà cung cấp mới, việc tiếp nhận nguyên liệu thực phẩm đảm bảo theo quy định để phục vụ bữa ăn bán trú cho trẻ.

Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc, đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện giám sát, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm đảm bảo quy định; chủ động thông tin đầy đủ, khách quan tới phụ huynh học sinh, người dân trên địa bàn để tạo sự đồng thuận, ổn định tâm lý; xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức tới cơ quan báo chí sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm ( thịt lợn) do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp theo thực đơn hằng ngày tại Trường Mầm non Phương Liệt, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường (gồm đại diện ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên và đại diện cha mẹ học sinh) đã chủ động phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Ngay khi phát hiện sự việc, tổ tự giám sát đã báo cáo hiệu trưởng, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp ngay lô thực phẩm thay thế bảo đảm chất lượng theo đúng quy định. Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ đã được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ kiểm tra. Ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo Ủy ban Nhân dân phường và các phòng, ngành chuyên môn./.