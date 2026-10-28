Vụ nghi thịt trâu Ấn Độ ở bếp ăn trường học: Phát hiện kho hàng cách công ty 50m, chưa có hồ sơ về thịt

Trong báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chiều 28/10, UBND xã Hoài Đức thông tin khoảng 20 phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch đến giám sát việc nhập nguyên liệu và chế biến suất ăn tại Công ty Mai Phương từ 4h ngày 27/10.

Đến khoảng 7h, một số phụ huynh phát hiện một kho hàng khóa kín, không có biển hiệu, nằm cách phía sau công ty khoảng 50m. Bên ngoài kho có các thùng carton in chữ nước ngoài, tem tiếng Việt ghi má đùi gà đông lạnh và một số hộp sản phẩm thịt trâu Ấn Độ.

Theo biên bản kiểm tra chiều 27/10 của đoàn kiểm tra UBND xã, khu vực sản xuất của Công ty Mai Phương rộng khoảng 550m², gồm hai tầng, bố trí các khu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, chia suất và vận chuyển thành phẩm.

Bao bì bên ngoài sản phẩm.

Qua rà soát hồ sơ công ty cung cấp, đoàn kiểm tra chưa ghi nhận hồ sơ đối với thịt trâu Ấn Độ như phụ huynh phản ánh.

Đối với thịt gà đông lạnh, công ty xuất trình hóa đơn ngày 26/10/2026 của Công ty TNHH Thực phẩm A80 Thăng Long, gồm 105 kg má đùi gà đông lạnh, 75 kg đùi gà góc tư đông lạnh và 46,25 kg bắp bò Argentina. Theo giải trình của doanh nghiệp, số hàng này phục vụ khách hàng lẻ, không dùng để chế biến suất ăn cho học sinh Trường Tiểu học Hoài Đức hay các trường khác trên địa bàn xã.

Công ty đồng thời cung cấp hai hóa đơn bán hàng ngày 27/10 để chứng minh việc tiêu thụ số thực phẩm trên

Sáng 28/10, UBND xã Hoài Đức chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Công an xã và Trạm Y tế xã kiểm tra kho hàng phía sau Công ty Mai Phương. Qua ghi nhận, kho rộng khoảng 80m², gồm một tầng và một gác xép.

Tại tầng một, lực lượng chức năng ghi nhận ba tủ đông chứa nhiều loại thực phẩm, gồm 15 kg thịt gà tươi, 8 kg cá rô phi phi-lê, 34 kg thịt lợn, 10 kg xúc xích CP, 8 kg ngô tách hạt và 8,5 kg chả mực. Khu vực này còn có xe đẩy, hai bếp gas đôi công nghiệp, máy giặt cùng các mặt hàng thực phẩm đóng gói, bánh, sữa và nguyên liệu chế biến.

Theo báo cáo của UBND xã, đại diện kho cho biết nơi này được sử dụng để nấu thức ăn cho cá và lưu giữ một số hàng hóa phục vụ nhu cầu gia đình.

Chính quyền địa phương lưu ý việc ghi nhận hiện trạng chỉ nhằm phục vụ tổng hợp thông tin, xác minh phản ánh, chưa phải kết luận về nguồn gốc, chất lượng, điều kiện bảo quản thực phẩm hay việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm của cơ sở.

UBND xã Hoài Đức giao Công an xã tiếp tục xác minh quyền quản lý, sử dụng kho, quan hệ thuê giữa các cá nhân và mối liên hệ thực tế với Công ty Mai Phương và làm việc với các bên liên quan.

Về thực đơn của Trường Tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch, trong ba ngày gần nhất, nhà trường không sử dụng thịt bò. Riêng ngày 27/10, món má đùi gà chiên muối trong thực đơn ban đầu được đổi sang thịt lợn chiên vừng sau khi phụ huynh có ý kiến. Công ty cho biết đã xuất trình hóa đơn nhập hàng theo từng ngày, với chủng loại và số lượng phù hợp.

UBND xã Hoài Đức giao Công an xã tiếp tục xác minh quyền quản lý, sử dụng kho, quan hệ thuê kho giữa các cá nhân và mối liên hệ thực tế với Công ty Mai Phương. Lực lượng chức năng sẽ làm việc với các bên liên quan, kiểm tra khu vực gác xép đang khóa, thu thập tài liệu về việc nhập, xuất và sử dụng hàng hóa.

Địa phương cũng yêu cầu phối hợp cơ quan chuyên môn xác minh nguồn gốc bao bì, thùng chứa thực phẩm và đối chiếu thông tin về nhập, bảo quản, vận chuyển, sử dụng thực phẩm; xử lý vi phạm nếu phát hiện theo thẩm quyền.

Hiện việc kho hàng có liên quan đến hoạt động cung cấp suất ăn của Công ty Mai Phương hay không, cũng như nguồn gốc và mục đích sử dụng các thực phẩm được phát hiện vẫn cần được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.