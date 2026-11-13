Vụ nghi nổ bình gas, sập nhà ở TP.HCM: 2 người tử vong, 9 người đang điều trị

Theo Sở Y tế, ngay sau khi tiếp nhận tin báo lúc 10h59 cùng ngày về vụ sập nhà tại đường Bùi Văn Ba, Trung tâm Cấp cứu 115 đã điều phối 5 xe cấp cứu từ các trạm cấp cứu vệ tinh đến hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng triển khai cứu nạn, cấp cứu và vận chuyển 9 người bị nạn đến các cơ sở y tế.

Hai nạn nhân vụ sập nhà có tình trạng nguy kịch đang được Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực điều trị.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, trường hợp nặng nhất là anh Nguyễn Minh Điền (sinh năm 1990), được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân bị bỏng 90% diện tích cơ thể, trong đó 38% bỏng độ III, kèm bỏng đường hô hấp và suy hô hấp.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy và nội soi khí quản. Hiện anh Điền đang được điều trị tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, tình trạng rất nặng, tiên lượng xấu.

Một bệnh nhân khác tại Bệnh viện Chợ Rẫy là anh Dương Văn Thìn (sinh năm 1993), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, chấn thương vùng đầu, cột sống cổ và chân. Bệnh nhân đang được chụp phim, hội chẩn để có hướng điều trị tiếp theo.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 2 người tử vong và 9 người đang điều trị sau vụ nổ khiến nhà sập.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, hai bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập. Trong đó, anh Nguyễn Văn Khôi (sinh năm 2009) bị đa chấn thương. Trước đó, bệnh nhân được tìm thấy dưới đống đổ nát tại căn nhà xảy ra vụ nổ, sau đó chuyển tuyến để tiếp tục điều trị.

Trường hợp còn lại là bà Huỳnh Thị Sen (sinh năm 1970), người bán trái cây dạo đi ngang qua khu vực xảy ra vụ nổ, bị vật cứng văng trúng đầu. Kết quả chụp CT ghi nhận bệnh nhân bị dập não xuất huyết vùng trán phải, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải và tổn thương xuất huyết vùng trán nền hai bên. Bà Sen đã được khâu vết thương đầu, hiện tiếp tục được theo dõi và hội chẩn liên chuyên khoa.

Tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội, 4 người đang được điều trị gồm Phan Ngọc Bình (sinh năm 1984), Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1989), Phan Trương Đài Liễu (sinh năm 1987) và Châu Hoàng Phúc (sinh năm 1984). Các bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu, tay chân và đa chấn thương. Kết quả chụp CT sọ não chưa ghi nhận bất thường nội sọ, sinh hiệu ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Hiện trường vụ nghi nổ khí gas khiến nhà sập, nhiều người thương vong.

Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng đang điều trị cho chị Nguyễn Thị Hồng Nguyên (sinh năm 1985), bị đứt gân duỗi ngón 4-5 bàn chân phải và có vết thương ở cẳng chân phải.

Ngoài 9 người đang điều trị, 3 trường hợp bị thương nhẹ đã được xử trí và xuất viện tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập.

Hai trường hợp tử vong đều được xác định là tử vong ngoại viện. Trong đó, một nam giới khoảng 50 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Dù các bác sĩ tích cực hồi sức, bệnh nhân không qua khỏi lúc 15h30.

Trường hợp còn lại là Vũ Tuấn Ngọc (sinh năm 1971), được lực lượng chức năng tìm thấy đã tử vong tại hiện trường và bàn giao cho Công an chuyển đến nhà xác Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Lực lượng chức năng nỗ lực cứu các nạn nhân ra. khỏi vụ sập nhà.

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện liên quan phối hợp lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn, cấp cứu; huy động nhân lực, phương tiện và trang thiết bị để tiếp nhận, điều trị người bị nạn. Các bệnh viện được yêu cầu tập trung nguồn lực, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, tổ chức hội chẩn và chuyển viện khi cần thiết.

Vụ nổ xảy ra khoảng 11h ngày 13/11 tại cửa hàng kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. Sức ép từ vụ nổ khiến căn nhà kinh doanh gas và một căn nhà liền kề đổ sập, các căn bên cạnh bị hư hỏng nặng. Nhiều mảng bê tông, mái tôn và đồ đạc văng ra mặt đường, vùi lấp xe máy, gây ùn tắc giao thông. Theo thông tin từ địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người làm việc bên trong cửa hàng gas bị vùi dưới đống đổ nát. Lực lượng cảnh sát cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương triển khai tìm kiếm, đưa người bị thương ra ngoài. Công tác cứu nạn gặp khó khăn do mưa lớn vào chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phải đưa máy móc chuyên dụng vào đào bới, giải tỏa đống đổ nát. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.