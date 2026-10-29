Vụ nghi ngờ nguồn gốc thực phẩm tại Trường tiểu học Hoài Đức: Tiếp tục xác minh kho hàng

Phụ huynh học sinh Trường tiểu học Hoài Đức phát hiện tại khu vực tập kết rác phía sau bếp có nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm in chữ nước ngoài. Ảnh: phụ huynh cung cấp

Theo đó, kho rộng khoảng 80m², cách cơ sở chế biến khoảng 50m, có 3 tủ đông chứa thịt gà, cá, thịt lợn, xúc xích và nhiều thực phẩm đóng gói. Gác xép chưa thể kiểm tra do khóa kín, không có chìa khóa và lối tiếp cận.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định kho thuộc sở hữu một hộ dân ở thôn Nội, được cho người thân thuê. Một người trong gia đình chủ kho hiện là nhân viên của cơ sở chế biến suất ăn. Việc sử dụng kho và mối liên hệ với cơ sở chế biến đang được tiếp tục xác minh.

Về thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ, hồ sơ cơ sở cung cấp chưa ghi nhận giấy tờ đối với mặt hàng này. Với thịt gà đông lạnh, cơ sở xuất trình hóa đơn ngày 26/10 gồm 105kg má đùi gà, 75kg đùi gà góc tư và 46,25kg bắp bò Argentina; giải trình số hàng dành cho khách lẻ, không dùng chế biến suất ăn học sinh.

Theo nhà trường, thực đơn 3 ngày gần nhất không sử dụng thịt bò. Ngày 27/10, món má đùi gà chiên muối được đổi thành thịt lợn chiên vừng sau khi phụ huynh có ý kiến. Tuy nhiên, chưa có kết luận chính thức về nguồn gốc hàng hóa và việc thực phẩm bị nghi ngờ có được sử dụng trong bữa ăn học sinh hay không.

Kiểm tra cơ sở chế biến chiều 27/10, đoàn công tác ghi nhận hồ sơ pháp lý, hồ sơ an toàn thực phẩm và sổ kiểm thực ba bước. Phiếu kiểm nghiệm nước dùng chế biến có kết quả đạt. Tuy nhiên, một số thớt sơ chế bị ố, bề mặt không còn nhẵn, được yêu cầu thay mới để bảo đảm vệ sinh.

Vụ việc được chú ý từ tối 27/10, khi phụ huynh tập trung tại khu vực được cho là kho hàng của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, đề nghị làm rõ nguồn gốc thực phẩm sau khi phát hiện bao bì có thông tin về thịt trâu Ấn Độ và thịt gà đông lạnh.

Phụ huynh học sinh Trường tiểu học Hoài Đức ngồi "trực" gần bếp ăn của Công ty TNHH Mai Phương và nhà kho được cho là của công ty này để yêu cầu làm rõ. Ảnh: Tào Nga

Ngày 28/10, bữa ăn bán trú tại phân hiệu Di Trạch vẫn diễn ra bình thường,. UBND xã Hoài Đức yêu cầu nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn bổ sung hồ sơ, giải trình, khắc phục tồn tại; đồng thời giao các lực lượng chức năng xác minh nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và điều kiện bảo quản thực phẩm.

Kết quả kiểm tra, xác minh sẽ là căn cứ để cơ quan chức năng làm rõ phản ánh, xác định trách nhiệm và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.