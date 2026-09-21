Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Huế: Bệnh nhân cuối cùng đã xuất viện

Trước đó, 222 công nhân Công ty Scavi Huế được đưa đến Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để thăm khám, điều trị. Các bệnh nhân nhập viện từ ngày 11/9 với các triệu chứng như đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt và một số biểu hiện ngộ độc thực phẩm khác. Người bệnh được chẩn đoán viêm ruột dạ dày cấp, nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn, viêm dạ dày ruột, viêm đại tràng…

Vụ việc xảy ra tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế, do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Huế Thành cung cấp dịch vụ ăn uống. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế thành phố Huế phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xác minh, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để kiểm nghiệm; đồng thời yêu cầu tạm ngưng hoạt động bếp ăn của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Huế Thành.

Đến nay, ngành y tế thành phố chưa xác định được nguyên nhân vụ việc và đang chờ kết quả xét nghiệm để có cơ sở kết luận, xử lý theo quy định. Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.