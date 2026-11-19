Theo báo cáo, trong 2 ngày 17 và 18/11, địa phương nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (thành phố Đồng Nai) về việc tiếp nhận 43 học sinh của một trường học có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm, với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Đến sáng 19/11 đã có 9 em xuất viện, 1 em được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) theo nguyện vọng gia đình, 33 em còn lại được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh sức khỏe đã ổn định.

Ngay khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân phường Long Khánh đã phối hợp với các đơn vị liên quan và trạm y tế địa phương tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Qua rà soát, ngày 16/11, bếp ăn tập thể của trường đã phục vụ bữa sáng gồm burger gà, sữa tươi và bữa trưa có các món cơm trắng, thịt cốt lết nướng BBQ, trứng hấp, cải thìa cà rốt xào dầu hào, canh rong biển thịt bằm, tráng miệng bằng ổi, nhãn cho 778 học sinh, đồng thời cung cấp bữa xế cho 392 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Sau khi ghi nhận nhiều học sinh có biểu hiện bất thường, nhà trường đã tiến hành niêm phong, gửi các mẫu thực phẩm sống và chín đến Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm, phục vụ công tác xác định nguyên nhân.

Ủy ban nhân dân phường Long Khánh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm được sử dụng tại bếp ăn của trường, đồng thời cập nhật hằng ngày tình hình sức khỏe của học sinh. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Giáo dục phổ thông - Giáo dục thường xuyên khẩn trương nắm bắt tình hình, phối hợp với nhà trường và các đơn vị liên quan cập nhật số lượng học sinh bị ảnh hưởng, tình hình sức khỏe của các em, công tác chăm sóc, điều trị. Đồng thời, Sở yêu cầu nhà trường chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh nguyên nhân vụ việc.

Trước đó phóng viên TTXVN đã đưa tin, trong ngày 17/11, nhiều học sinh tại một trường học trên địa bàn phường Long Khánh, xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói và tiêu chảy nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (thành phố Đồng Nai) thăm khám, điều trị. Bước đầu, các em học sinh đều được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột.