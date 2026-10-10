Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ tại Quảng Ngãi: 55 người đã phải nhập viện

Bác sỹ kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân. (Ảnh: Đinh /)

Tính đến 18 giờ 10 phút ngày 10/10, số bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ tại điểm bán bánh mỳ Bà Được (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã tăng lên 55 trường hợp.

Theo thông tin cập nhật từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng đang tiếp nhận và điều trị đông nhất với 36 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị 14 trường hợp và Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi điều trị 5 trường hợp.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần, một số ca có biểu hiện sốt và mất nước.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, qua điều tra dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân khai báo đã mua và sử dụng bánh mỳ có nhân tại điểm bán bánh mỳ Bà Được (vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành; do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ) trong khoảng thời gian từ 9-18 giờ ngày 9/10.

Qua kiểm tra thực tế, điểm bán bánh mỳ này mỗi ngày bán ra khoảng 350 ổ.

Tại thời điểm làm việc với đoàn liên ngành, chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu chế biến như chả lụa, thịt, chà bông, rau, gia vị.

Khu vực bếp chế biến tại nhà riêng (địa chỉ 275 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thành) là bếp gia đình, đi ngang qua khu vực nhà vệ sinh, không bảo đảm điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Thành đã tiến hành niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động kinh doanh để chờ kết luận chính thức.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chức năng lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm gửi kiểm nghiệm tìm nguyên nhân.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực tại các bệnh viện, tình trạng lâm sàng cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nguy kịch.

Trước đó, như tin đã đưa, tính đến sáng 10/10, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mới chỉ tiếp nhận 16 trường hợp nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ tại cơ sở này./.