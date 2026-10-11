Vụ nghi ngộ độc bánh mì tại Quảng Ngãi: Yêu cầu điều tra nguyên nhân

Bệnh nhân được tiêm kháng sinh, truyền dịch.

Trước diễn biến nghiêm trọng này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản khẩn chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi tập trung tối đa nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, đồng thời khẩn trương truy xuất nguồn gốc nguyên liệu để làm rõ nguyên nhân.

Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản số 2137/ATTP-NĐTT, yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi thông báo rộng rãi đến cộng đồng; khuyến cáo bất kỳ người dân nào từng ăn bánh mì tại cơ sở liên quan và xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, xử trí kịp thời.

Cùng với công tác điều trị, Cục chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ đơn vị cung cấp nguyên liệu; tiến hành lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để kiểm nghiệm tìm nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng. Ngành Y tế địa phương cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong khâu sơ chế, chế biến, bảo quản, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu theo đúng quy định.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm tại điểm bán bánh mì Bà Được (vỉa hè số 12 Duy Tân, phường Cẩm Thành), yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan đã thu thập 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để gửi xét nghiệm.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, sự việc bắt đầu ghi nhận từ ngày 10/10 khi các bệnh nhân đầu tiên nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì mua tại điểm bán nói trên trong ngày 9/10. Số ca mắc liên tục gia tăng từ 16 ca vào sáng 10/10 lên 45 ca vào chiều cùng ngày và tính đến ngày 11/10 là hơn 100 trường hợp. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình lâm sàng và điều trị tích cực cho các bệnh nhân.