Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Hầu hết mẫu thực phẩm dương tính khuẩn gây nhiễm khuẩn đường ruột

Salmonella xuất hiện trong hầu hết mẫu thực phẩm

Ngày 16/10, Viện Pasteur Nha Trang có công văn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, thông báo kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu thực phẩm liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành.

Trước đó, UBND phường Cẩm Thành sau đó đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Các mẫu được tiếp nhận lúc 8h50 ngày 11/10, có tem niêm phong, chữ ký của người lấy mẫu, trưởng đoàn kiểm tra và đại diện cơ sở được lấy mẫu. Thực phẩm được bảo quản trong thùng xốp đậy kín, có đá gel xung quanh, nhiệt độ bên trong thùng 5 độ C.

Qua kiểm nghiệm một số chỉ tiêu vi sinh vật, 12/13 mẫu dương tính với Salmonella spp. trong 25g mẫu. Những mẫu dương tính gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Chỉ một mẫu chả thịt heo cho kết quả âm tính với Salmonella spp.

Ngoài Salmonella, một số mẫu còn ghi nhận các chỉ số vi sinh đáng chú ý. Mẫu rau, chả thịt heo có Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus aureus. Đáng chú ý, mẫu bơ có chỉ số E. coli cao.

Ở các chỉ tiêu còn lại, phần lớn mẫu có Bacillus cereus.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm chi tiết.

Tiếp tục truy xuất nguồn gốc, làm rõ nguyên nhân

Trước đó, vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan bánh mì tại phường Cẩm Thành khiến nhiều người phải nhập viện điều trị.

Trước diễn biến vụ việc, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm.

Sở Y tế được giao chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nhân lực, trang thiết bị, thuốc và các điều kiện cần thiết để cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất các trường hợp diễn biến nặng.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tập trung nguồn lực điều trị, hạn chế bệnh nhân diễn biến nặng.

Đồng thời, ngành y tế hướng dẫn cơ quan chức năng phường Cẩm Thành trong quá trình điều tra, lấy mẫu, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm theo quy định.

UBND phường Cẩm Thành được yêu cầu tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến vụ việc, kiểm tra các cơ sở có liên quan, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nghi gây ngộ độc cùng các sản phẩm liên quan.

Đối với các xã, phường, đặc khu trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Khi xảy ra sự cố hoặc vụ ngộ độc, địa phương phải triển khai ngay các biện pháp ban đầu và báo cáo cơ quan chuyên môn để tránh chậm trễ trong xử lý.

Ngành chức năng cũng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định về vệ sinh trong chế biến, bảo quản và sử dụng nguyên liệu. Người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh và không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu bất thường.

Để xác định nguyên nhân vụ việc, cơ quan chức năng vẫn cần tiếp tục đối chiếu kết quả kiểm nghiệm thực phẩm với mẫu bệnh phẩm, dữ liệu điều tra dịch tễ và quá trình truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.

Salmonella là vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn đường ruột, với các triệu chứng thường gặp như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn. Bệnh có thể diễn biến nghiêm trọng hơn ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có sức đề kháng yếu. Việc phát hiện Salmonella trong nhiều mẫu thực phẩm là kết quả đáng chú ý trong quá trình điều tra vụ việc. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm chưa đủ để kết luận mẫu nào là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ ngộ độc; cần tiếp tục đối chiếu với kết quả xét nghiệm bệnh phẩm, quá trình điều tra dịch tễ và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Di Linh