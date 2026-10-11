Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương làm rõ

Yêu cầu truy xuất nguồn nguyên liệu

Ngày 11/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

Cũng liên quan đến sự việc này, sáng cùng ngày lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh cho biết đang tiến hành tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cụ thể vụ việc.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 10/10, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố ở phường Cẩm Thành. Các trường hợp xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến cơ sở khám, chữa bệnh để điều trị.

Nhiều bệnh nhân nhập viện sau khi sử dụng bánh mì tại cơ sở trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành.

Cục yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sức khỏe bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngành y tế địa phương cũng được yêu cầu thông báo đến người dân trong khu vực. Những người có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở liên quan cần đến ngay cơ sở khám, chữa bệnh hoặc trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Cùng với điều trị, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng được yêu cầu xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm đồng thời yêu cầu tăng cường hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm; thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Kết quả điều tra, xử lý vụ việc phải được Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Đã có 55 trường hợp nhập viện

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, đến 19h ngày 10/10, số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được, trên vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, đã tăng lên 55 trường hợp.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng đang điều trị 36 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 14 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh 3 trường hợp và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh 2 trường hợp.

UBND phường Cẩm Thành sau đó đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân khai đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán bánh mì Bà Được trong khoảng từ 9h đến 18h ngày 9/10.

Khoảng 15h cùng ngày, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt. Sau đó, những người khác lần lượt có biểu hiện tương tự và được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Theo khai báo của bà Nguyễn Thị Thúy, chủ điểm bán, các loại tương ớt, rau, nước sốt… dùng cho bánh mì được chế biến tại nhà ở số 275 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thành.

Địa điểm này đồng thời sản xuất bánh mì ổ và đăng ký Hộ kinh doanh lò bánh mì Bà Được, do ông Phan Tại Anh Tiến làm chủ hộ kinh doanh. Mỗi ngày, điểm bán hoạt động từ khoảng 5h đến 19h, bán khoảng 350 ổ bánh mì có nhân.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, bà Thúy chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Theo khai báo, chả lụa được mua từ Hộ kinh doanh Phạm Thị Mỹ Hạnh; ớt tươi mua tại chợ; rau mua từ bà Nghĩa tại chợ đầu mối nông sản; gia vị và thịt mua tại chợ Quảng Ngãi; chà bông mua từ TPHCM.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận cơ sở sử dụng bếp gia đình để chế biến các loại thực phẩm làm nhân bánh mì. Lối vào khu vực bếp phải đi ngang qua nhà vệ sinh gia đình, cửa nhà vệ sinh nằm gần cửa khu vực chế biến.

UBND phường Cẩm Thành sau đó đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Di Linh