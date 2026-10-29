Vụ nghi bếp bán trú nhập trâu Ấn Độ: Rà soát nguồn gốc, nhãn hàng, bảo quản, chế biến của nhà cung cấp

Phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức có mặt tại khu vực bếp của đơn vị cung cấp suất ăn trước nghi vấn đơn vị này nhập thịt trâu Ấn Độ. (ảnh T.Nga)

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, UBND xã Hoài Đức đang kiểm tra hồ sơ về nguồn gốc nguyên liệu, hóa đơn, chứng từ giao nhận, hồ sơ bảo quản và phân bổ nguyên liệu của Công ty TNHH thực phẩm Mai Phương sau những phản ánh của phụ huynh liên quan đến việc tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức.

Theo đó, UBND xã Hoài Đức yêu cầu Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ về nguồn gốc nguyên liệu, hóa đơn, chứng từ giao nhận, hồ sơ bảo quản và phân bổ nguyên liệu cho từng trường trong những ngày được kiểm tra. Công ty cũng phải giải trình bằng văn bản về các nội dung phụ huynh phản ánh và mối liên hệ với kho hàng phía sau cơ sở.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương phải thực hiện nghiêm các quy định về truy xuất nguồn gốc, giao nhận, chế biến thực phẩm; cập nhật đầy đủ, thường xuyên thông tin trên hệ thống HanoiCheck theo quy định.

Công an xã Hoài Đức có trách nhiệm xác minh quyền sử dụng kho, quan hệ thuê và mối liên hệ với cơ sở chế biến; kiểm tra gác xép đang khóa, thu thập tài liệu nhập, xuất hàng và xác minh nguồn gốc bao bì. Phòng Kinh tế tiếp tục phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, cơ quan thuế rà soát hoạt động kinh doanh, nguồn gốc, nhãn hàng, hóa đơn, chứng từ.

Trạm Y tế xã Hoài Đức tập trung kiểm tra điều kiện vệ sinh, bảo quản, chế biến, giao nhận suất ăn, việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu và vệ sinh dụng cụ; phối hợp theo dõi sức khỏe học sinh, đề nghị lấy mẫu, kiểm nghiệm khi cần thiết. Báo cáo lưu ý kiểm tra cảm quan không thay thế kết luận chuyên môn về an toàn thực phẩm.

UBND xã Hoài Đức yêu cầu Trường Tiểu học Hoài Đức tăng cường giám sát khâu giao nhận thực phẩm, không tiếp nhận suất ăn có dấu hiệu bất thường, cập nhật thông tin bán trú trên hệ thống HanoiCheck và phối hợp với cha mẹ học sinh giám sát, thông tin về thực đơn. Cơ sở cung cấp suất ăn phải bổ sung hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu, hóa đơn, chứng từ giao nhận, bảo quản và phân bổ thực phẩm; giải trình các nội dung phụ huynh phản ánh, thay dụng cụ sơ chế không bảo đảm vệ sinh, khắc phục tồn tại, chỉ sử dụng khu vực đã được thẩm định, cấp giấy chứng nhận và tuân thủ quy định truy xuất nguồn gốc, cập nhật dữ liệu trên HanoiCheck.

Theo UBND xã Hoài Đức, trên cơ sở kết luận của cơ quan chức năng, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các biện pháp xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện về Sở GD-ĐT cùng các cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ UBND xã Hoài Đức, khoảng 4h ngày 27-10, trong quá trình giám sát việc nhập nguyên liệu và chế biến thực phẩm, khoảng 20 phụ huynh đại diện các lớp của Trường Tiểu học Hoài Đức có mặt tại khu vực bếp của đơn vị cung cấp suất ăn. Đến khoảng 7h, một số phụ huynh phát hiện kho hàng nằm phía sau cơ sở, cách khoảng 50m, có tường gạch, mái tôn, cửa khóa và không có biển hiệu. Gần kho có bãi rác cùng một số thùng carton in chữ nước ngoài, dán tem tiếng Việt ghi thông tin má đùi gà đông lạnh và một số bao bì sản phẩm thịt trâu Ấn Độ.

Đại diện nhà trường đã ghi nhận ý kiến phụ huynh, trong đó có đề nghị kiểm tra kho và làm rõ mối liên hệ với nơi chế biến suất ăn.