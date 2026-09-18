Vụ nam sinh tử vong dưới cống: Máy xúc và rào chắn được đưa tới điểm ngập

Sau nhiều năm người dân phản ánh tình trạng ngập mỗi khi mưa lớn, khu vực giáp ranh phường Đông Ngạc và Thượng Cát (Hà Nội) vẫn xảy ra tình trạng nước dâng, che khuất mặt đường và miệng cống. Vụ nam sinh N.Đ.S. bị nước cuốn mất tích, tử vong tại đây khiến người dân càng lo ngại về nguy cơ mất an toàn.

Sau trận mưa lớn 1 ngày, khu vực này vẫn còn ứ đọng nước, mặt đường lầy lội, nhão bùn. Một số thanh gỗ được dựng lên sơ sài bên khu vực cống để cảnh báo người đi đường.

Việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Một số người đi xe đạp phải xuống dắt xe qua đoạn nước lầy lội.

Ông Nguyễn Văn Phú, người dân TDP Tân Phong (phường Thượng Cát, Hà Nội) cho biết, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, người dân đã nhiều lần kiến nghị với lãnh đạo phường về việc cải tạo, xử lý điểm ngập nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo người dân, trước vụ việc của nam sinh N.Đ.S., chưa từng xảy ra trường hợp tử vong tại khu vực này. Tuy nhiên, những vụ người dân bị ngã khi đi qua điểm ngập đã khiến nơi đây được xem là một điểm tiềm ẩn nguy hiểm mỗi khi mưa lớn. “Có mấy vụ rồi, nhiều người đi chợ đến khu vực đó ngã, hàng hóa lăn ra, trôi lềnh bềnh. Nguyên nhân là do đường xấu, kết hợp mưa ngập”, ông Phú nói.

Ghi nhận chiều 18/9, đơn vị quản lý đã điều máy xúc tới hiện trường để xử lý điểm úng ngập, đồng thời dựng rào chắn quanh khu vực miệng cống nơi nam sinh gặp nạn nhằm cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông N.V.T. (78 tuổi), một người dân thường xuyên đi qua khu vực này, cho rằng việc cảnh báo và bảo đảm an toàn đáng ra cần được thực hiện từ trước. “Ngày nào cũng đi thể dục qua nhưng chính tôi cũng không để ý có nắp cống ở khu vực đó. khi ngập mênh mông thì sẽ không phân biệt được đâu là đường, đâu là khu vực cống nên mới xảy ra vụ việc đáng tiếc này. Hôm qua nước chảy siết, không có nắp, miệng hố lại rộng. Đáng ra phải kiểm tra, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân”, ông nói.

Cách vị trí nam sinh gặp nạn khoảng 500m, trên đường Phố Viên, phóng viên ghi nhận một miệng cống thoát nước khác cũng không có nắp, chỉ được cảnh báo sơ sài bằng vài que củi.