Vụ nam sinh trường Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: UBND phường Đông Ngạc báo cáo gì?

Khu vực miệng cống tìm thấy xe máy của nạn nhân

Báo cáo của UBND phường Đông Ngạc nêu rõ, vị trí hố ga, nơi nam sinh gặp nạn thuộc hệ thống thoát nước mặt của tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Hệ thống thoát nước tại đây do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) quản lý. Liên danh Công ty cổ phần đô thị Việt Úc - Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 là đơn vị duy tu, duy trì hệ thống rãnh thoát nước.

Sau vụ việc, UBND phường Đông Ngạc đã phối hợp với các đơn vị quản lý, duy tu, duy trì xử lý vị trí xảy ra tai nạn nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Đảng ủy phường cũng chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Trước đó, khoảng 10h ngày 17-9, cơ quan chức năng nhận được thông tin một xe máy kiểu dáng Wave Alpha, màu xanh đen, biển kiểm soát 18F5-5540 bị đổ gần miệng hố ga trên tuyến đường nối từ Trường đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long. Tại thời điểm này không phát hiện người điều khiển xe.

UBND phường Đông Ngạc, Công an phường và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ, phong tỏa khu vực, xác minh vụ việc và phối hợp tìm kiếm người mất tích.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định xe máy trên đứng tên ông Nguyễn Đình S. (sinh năm 1976, trú tại Mỹ Lộc, Ninh Bình). Gia đình cho con trai ông S. là Nguyễn Đình S. (sinh năm 2008), hiện là sinh viên Trường đại học Mỏ - Địa chất, sử dụng làm phương tiện đi lại.

Đến khoảng 11h20 ngày 18-9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nam giới nổi lên tại cửa phai sông Nhuệ, là điểm cuối của tuyến thoát nước, thuộc địa bàn phường Thượng Cát. Đến 15h cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo nguyện vọng của gia đình, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Cũng theo báo cáo, các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ gia đình tổng số tiền 33 triệu đồng và bố trí xe đưa nạn nhân về quê để gia đình tổ chức mai táng.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 20-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.

Cùng đó, Chủ tịch Hà Nội giao UBND phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có), đồng thời có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại.