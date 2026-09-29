Vụ nam sinh lớp 9 tử vong tại Huế: Nhà trường dừng hoạt động trải nghiệm để rà soát

Nam sinh tử vong khi đoàn lưu trú tại khách sạn ở Huế

Từ tối 25 đến ngày 27/9, Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) tổ chức chương trình trải nghiệm tại TP Huế cho 178 học sinh khối 9.

Khoảng 3h ngày 27/9, trong thời gian đoàn lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Cao Vân, phường Thuận Hóa, TP Huế, nam sinh N.M.Q. (sinh năm 2012), học sinh lớp 9 của trường, được phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng 5 của khách sạn.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý và làm rõ các vấn đề liên quan. 177 học sinh còn lại được đưa trở về Hà Tĩnh an toàn vào chiều cùng ngày.

Thi thể nam sinh sau đó được đưa về quê để gia đình lo hậu sự. Nhà trường cho biết ngày 28/9 đã phối hợp, hỗ trợ gia đình trong việc tổ chức tang lễ.

Hiện nguyên nhân và diễn biến cụ thể của sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh. Nhà trường cho biết đang cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ quá trình làm rõ.

Nhà trường dừng hoạt động trải nghiệm ngoại tỉnh

Sáng 29/9, ông Phan Văn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein, cho biết nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Theo ông Phan Văn Anh, chương trình trải nghiệm được xây dựng với mục đích giúp học sinh tiếp cận thực tế, rèn luyện kỹ năng sống. Kế hoạch được chuẩn bị trước chuyến đi và thông báo tới phụ huynh.

Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein. (Ảnh: Hoài Nam/TPO)

Tuy nhiên, sau sự cố, nhà trường xác định cần rà soát và đánh giá lại toàn bộ hoạt động trải nghiệm, đặc biệt là những phương án nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. “Đây là mất mát quá lớn, không gì bù đắp nổi. Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm” - ông Phan Văn Anh nói.

Trước mắt, trường sẽ dừng các hoạt động trải nghiệm ngoại tỉnh để rà soát, đánh giá lại cách thức tổ chức. Nhà trường cũng nghiên cứu những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện kỹ năng và hoạt động thể chất, đồng thời đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nhà trường cho biết sau khi có kết luận về sự việc sẽ thông báo và cung cấp đầy đủ thông tin tới cơ quan báo chí.

Hoạt động trải nghiệm ngoại tỉnh có được phép tổ chức?

Sau vụ việc, câu hỏi về việc các trường có được đưa học sinh đi trải nghiệm tại tỉnh, thành phố khác cũng được đặt ra.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, không có quy định cấm trường tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài tỉnh. Tuy nhiên, nhà trường phải xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó chú trọng các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc tổ chức hoạt động này có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, trong đó có các hoạt động gắn với thực tế.

Tuy nhiên, việc hoạt động trải nghiệm là nội dung bắt buộc không có nghĩa mọi chuyến đi đều mặc nhiên đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tổ chức và an toàn. Với từng chương trình cụ thể, nhà trường vẫn phải có phương án quản lý, giám sát và đảm bảo an toàn phù hợp với số lượng, độ tuổi học sinh cũng như địa điểm tổ chức.

Liên quan vụ việc, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã báo cáo UBND tỉnh. Nhà trường cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng, cung cấp hồ sơ và tài liệu phục vụ quá trình xác minh. Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân dẫn đến việc nam sinh tử vong cũng như trách nhiệm cụ thể của các cá nhân, đơn vị liên quan chưa được cơ quan chức năng công bố.

Việc Trường Albert Einstein dừng hoạt động trải nghiệm ngoại tỉnh vì thế trước mắt là động thái để nhà trường rà soát lại cách thức tổ chức và các phương án đảm bảo an toàn, trong khi kết luận chính thức về vụ việc vẫn đang được chờ làm rõ.