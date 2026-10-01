Vụ nam sinh lớp 12 bị đánh gãy xương mũi: Yêu cầu xử lý vụ việc theo nguyên tắc 6 rõ

Ngày 1/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu Trường THPT Phạm Văn Đồng khẩn trương xử lý vụ bạo lực học đường xảy ra tại phân hiệu xã Nhân Cơ vì có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Sở này yêu cầu nhà trường căn cứ mức độ vi phạm của từng học sinh để xử lý theo quy định. Đồng thời, trường phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và những cá nhân liên quan.

Ngoài ra, nhà trường phải kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ, ổn định tâm lý cho học sinh; chấn chỉnh nền nếp, không để vụ việc tiếp tục tác động đến tâm lý, tinh thần của học sinh toàn trường.

Học sinh T. bị bạn học đánh liên tục vào người và vùng đầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Trường THPT Phạm Văn Đồng đánh giá toàn diện công tác phòng, chống bạo lực học đường; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này.

Đặc biệt, Sở yêu cầu quá trình xử lý vụ việc phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Trước đó, chiều 30/9, một nam sinh lớp 12 tại phân hiệu xã Nhân Cơ của Trường THPT Phạm Văn Đồng bị bạn đánh tại khu vực nhà vệ sinh. Vụ việc khiến nam sinh bị thương, phải chuyển lên TPHCM tiếp tục điều trị.