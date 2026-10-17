Vụ nam sinh lớp 1 Hải Phòng tử vong: Không có dấu hiệu tội phạm

Tối 16/10, Công an TP Hải Phòng phát đi thông tin bổ sung về vụ việc cháu bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương.

Trường Tiểu học An Dương, nơi em M. gặp nạn sau giờ tan học. Ảnh: TL.

Theo đó, vào khoảng 17h15 ngày 15/10, học sinh Trường Tiểu học An Dương đến giờ tan trường và nam sinh N.T.M. được chị gái đến đón. Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn của nhà trường, cháu M. không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Phát hiện sự việc, các giáo viên nhanh chóng đưa cháu M. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên nam sinh tử vong vào khoảng 19h cùng ngày.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường An Dương và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Gia đình, người thân đang tổ chức lo hậu sự cho em M. Ảnh: CTV.

Cùng với đó các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan; ghi lời khai người thân, giáo viên và các phụ huynh chứng kiến sự việc để xác định nguyên nhân tử vong.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người chứng kiến; bản kết luận giám định pháp y và các tài liệu liên quan, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Chiều 16/10, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh gặp nạn.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND Hải Phòng thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình học sinh gặp nạn. Ảnh: Nguyễn Hải.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và các đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng gia đình trong thời điểm khó khăn. Bên cạnh đó các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, vào chiều ngày 15/10, tại Trường Tiểu học An Dương (TP Hải Phòng) xảy ra sự việc đau lòng khi nam sinh N.T.M. (SN 2020, trú tại tổ dân phố Đồng Giới Tây, phường An Dương) gặp nạn tử vong trong khuôn viên trường sau giờ tan học.