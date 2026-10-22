Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: 'Xử lý nghiêm, nhưng cũng cần tạo cơ hội để sửa chữa sai lầm'

Hành vi đáng lên án, tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với L.H.V., học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo xác minh ban đầu, ngày 19/10, do không hoàn thành bài tập về nhà, V. cùng một số học sinh bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp. Bực tức, nam sinh đã dùng tay đánh cô giáo ngay trong lớp học, khiến cô giáo gãy xương cánh mũi phải.

Hình ảnh nam sinh đánh cô giáo giữa lớp được camera ghi lại.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Tuấn Anh - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, vụ việc nam sinh hành hung cô giáo tại Hà Nội là sự việc đặc biệt đáng lên án, không chỉ bởi hậu quả thương tích đối với người trực tiếp là cô giáo chủ nhiệm mà còn bởi những tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục và đi ngược hoàn toàn với truyền thống tôn sư trọng đạo từ bao đời nay của đất nước chúng ta.

Mặc dù nguyên nhân cụ thể và toàn bộ diễn biến vụ việc cần được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, nhưng có thể khẳng định rằng bất đồng với giáo viên không thể là lý do biện minh cho hành vi sử dụng bạo lực.

Theo luật sư Tuấn Anh, về trách nhiệm hình sự, theo khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Vì vậy, việc nam sinh đã 17 tuổi không đồng nghĩa với việc được miễn trách nhiệm hình sự nếu hành vi đã thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đối với việc Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố nam sinh về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự cần dựa trên sự đánh giá toàn diện giữa kết quả giám định thương tích và chuỗi hành vi thực tế.

Luật sư Trần Tuấn Anh.

Luật sư Tuấn Anh cho biết, về mặt diễn biến, hành vi của nam sinh thể hiện sự hung hãn và coi thường kỷ cương khi bất ngờ lao vào tấn công cô giáo ngay trong giờ học, tiếp tục rượt đuổi hành hung dù bị ngăn cản, và chỉ dừng lại khi bị các học sinh khác khống chế.

Chuỗi hành vi bộc phát, vô cớ và có tính chất hung hãn này là căn cứ để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét áp dụng tình tiết định khung “có tính chất côn đồ” theo điểm m, khoản 1 Điều 134.

Bên cạnh đó, nam sinh này còn gây thương tích cho chính cô giáo của mình, tình tiết này đủ yếu tố để các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng thêm tình tiết định khung tăng nặng “đối với thầy giáo, cô giáo của mình” theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Với 2 tình tiết định khung tăng nặng như đã phân tích, người thực hiện chỉ cần gây thương tích cho nạn nhân dưới 11% là đã đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 1. Và khi kết hợp với mức độ tổn thương thực tế, hành vi sẽ bị chuyển sang truy cứu tại Khoản 2, với khung hình phạt từ 2 năm đến 6 năm tù.

Tuy nhiên, việc kết luận chính thức về tình tiết định khung cũng như mức độ thương tật cụ thể vẫn phải phụ thuộc vào kết luận giám định pháp y và Kết luận điều tra cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

Theo luật sư Tuấn Anh, trong vụ việc này, do bị can chưa đủ tuổi vị thành niên, tức từ 16 đến dưới 18 tuổi, căn cứ khoản 1 Điều 101 Bộ luật Hình sự 2015, mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù nêu trên.

Đồng thời, Tòa án cũng sẽ xem xét đến các yếu tố khác như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định tại Điều 51 và Điều 52 Bộ luật Hình sự như thái độ khai báo, ăn năn hối cải hoặc tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả để đưa ra mức hình phạt phù hợp.

Về trách nhiệm dân sự, Khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự hiện hành quy định người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi tự thực hiện nghĩa vụ bồi thường thông qua tài sản riêng của mình. Trường hợp không đủ, cha, mẹ có trách nhiệm bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Vai trò của gia đình trong việc giáo dục

Ở góc độ xã hội, luật sư Tuấn Anh cho rằng vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về vai trò của gia đình trong việc giáo dục, định hướng hành vi và hình thành cách ứng xử của người chưa thành niên. Bởi nhà trường là môi trường giáo dục quan trọng, song gia đình mới là nơi đầu tiên hình thành nhận thức về giới hạn của hành vi, cách giải quyết mâu thuẫn và thái độ tôn trọng người khác.

"Khi một học sinh có hành vi bạo lực nghiêm trọng với giáo viên, cha mẹ không thể chỉ xem đây là trách nhiệm của nhà trường mà cần chủ động phối hợp với nhà trường để tìm hiểu nguyên nhân, giáo dục và giúp con nhận thức rõ hậu quả hành vi của mình", luật sư Tuấn Anh chia sẻ.

Vẫn theo luật sư Tuấn Anh, việc xử lý nghiêm vụ việc là cần thiết để bảo vệ người bị hại và duy trì kỷ cương, nhưng vì người thực hiện hành vi mới 17 tuổi, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là xử lý đúng pháp luật đồng thời tạo cơ hội để người chưa thành niên nhận thức hậu quả, chịu trách nhiệm về hành vi và có khả năng sửa chữa sai lầm. Đây cũng là tinh thần chung của pháp luật hình sự khi đặt ra cơ chế xử lý riêng đối với người dưới 18 tuổi.