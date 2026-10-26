Vụ năm hiệu trưởng xuống làm giáo viên: Điều chỉnh phương án nhân sự

Liên quan phản ánh về công tác sắp xếp, bố trí viên chức quản lý và nhân viên kế toán tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai đã có thông báo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung.

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai xác định việc lựa chọn hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, việc không bố trí các hiệu trưởng trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp là chưa đúng theo định hướng tại khoản 1 Mục III Công văn số 10275/UBND-NC: Đối với trường hợp hiệu trưởng không được bố trí bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng ở trường mới, bố trí phó hiệu trưởng của cơ sở giáo dục mới.

Trường Tiểu học Kim Đồng trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự và bố trí hiệu trưởng các trường trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp theo đúng định hướng đối với 3 hiệu trưởng gồm: Bà Mạc Hoàn Tố Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ trước sắp xếp; bà Cao Thị Hồng Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung trước sắp xếp; bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây trước sắp xếp.

Riêng hai trường hợp khác là bà Hồ Thị Hồng Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng trước sắp xếp và ông Nguyễn An Vinh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ trước sắp xếp, do có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại trường sau sắp xếp, nên bố trí làm giáo viên.

Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai cũng đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan thuộc UBND phường để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, bố trí nhà giáo giữ chức vụ quản lý và nhân viên kế toán tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập trên địa bàn phường; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với cá nhân vi phạm (nếu có).

Đối với Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Ngô Mây sau sắp xếp được bố trí 2 kế toán mỗi trường, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai xác định chưa đúng theo quy định. Tuy nhiên, sau đó, UBND phường Quy Nhơn Nam đã rà soát và điều chỉnh lại đúng quy định.

Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh việc bố trí nhân sự tại các trường học sau sắp xếp ở phường Quy Nhơn Nam, trong đó có việc một số nguyên hiệu trưởng được phân công làm giáo viên, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm tra, rà soát vụ việc. Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cũng đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam bổ sung, làm rõ căn cứ lựa chọn, bố trí nhân sự hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các trường học trên địa bàn.