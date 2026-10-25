Vụ mua khâu nhục Lạng Sơn nhận về xương chân giò: Quản lý thị trường báo cáo kết quả

Ngày 24-10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thông tin kết quả rà soát, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh khâu nhục đóng hộp sau khi xuất hiện phản ánh của người tiêu dùng trên mạng xã hội.

Sản phẩm khâu nhục được in chữ Thất Khê, Lạng Sơn được phản ánh trên mạng là "hàng nhái". Ảnh: TPO

Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xác minh 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng này. Qua đối chiếu thông tin, cơ quan chức năng chưa phát hiện hành vi vi phạm liên quan đến những phản ánh về chất lượng sản phẩm.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 7 tiến hành rà soát 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh khâu nhục đóng hộp tại xã Thất Khê và xã Tràng Định.

Trong quá trình làm việc, chủ các cơ sở cung cấp thông tin, tài liệu chứng minh hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa sản phẩm của mình với sản phẩm đang bị phản ánh trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng đã đối chiếu nhãn hàng hóa, dấu hiệu nhận diện thương hiệu, logo, kiểu dáng bao bì, mã truy xuất nguồn gốc, thông tin quảng cáo và hoạt động giao dịch thực tế trên các nền tảng mạng xã hội.

Kết quả xác minh cho thấy chưa phát hiện hành vi gian lận về quy cách, chất lượng sản phẩm hoặc lừa dối khách hàng tại 2 cơ sở này. Sau kiểm tra, các cơ sở được tuyên truyền quy định pháp luật về hoạt động thương mại và yêu cầu ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tại địa bàn do Đội Quản lý thị trường số 4 phụ trách, lực lượng chức năng cũng rà soát hoạt động sản xuất, chế biến, đóng gói và kinh doanh khâu nhục tại 13 xã.

Qua kiểm tra, đơn vị ghi nhận 1 cơ sở chế biến khâu nhục đóng hộp tại thôn Mạn Đường, xã Nhân Lý. Cơ sở này được xác định thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, nguồn gốc nguyên liệu, nhãn hàng hóa, quy cách đóng gói, thông tin quảng cáo và hoạt động thương mại điện tử. Lực lượng chức năng chưa ghi nhận trường hợp có dấu hiệu tương tự nội dung phản ánh trên mạng xã hội tại địa bàn quản lý.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết của một người tiêu dùng phản ánh mua sản phẩm có tên “Bát Khẩu Nhục Lạng Sơn” đóng hộp nhưng khi nhận hàng, bên trong chủ yếu là xương và khoanh chân giò, không giống hình ảnh quảng cáo.

Đáng chú ý, sản phẩm được giới thiệu gắn với địa danh Thất Khê (tỉnh Lạng Sơn) và có biểu trưng OCOP 4 sao. Đáng chú ý, người mua còn gặp khó khăn khi liên hệ với người bán sau khi nhận hàng.

Vụ việc gây chú ý, làm dấy lên nghi vấn về chất lượng hàng hóa, thông tin quảng cáo và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm được bán trên mạng. Trước phản ánh này, UBND tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung vụ việc và xử lý vi phạm nếu có.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là khâu nhục đóng hộp, nhằm kịp thời phát hiện hành vi gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.