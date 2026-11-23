Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên toà.

Trong đó, Trịnh Trác Nhiên, một trong hai đối tượng cầm đầu đường dây, bị tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù; cựu công chức thuế Nguyễn Thành Nghĩa lĩnh 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Ngày 23/11, TAND TP.HCM kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại TP.HCM và một số địa phương.

Nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý thuế, HĐXX cho rằng cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX cũng xem xét vai trò, mức độ tham gia cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo.

Theo đó, bị cáo Trịnh Trác Nhiên (SN 1978) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, 3 năm tù về tội “Trốn thuế” và 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt, Nhiên phải chấp hành 18 năm tù.

Bị cáo Đào Minh Thọ (SN 1973, kinh doanh tự do), bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Tổng hợp với bản án cũ 4 năm tù, Thọ phải chấp hành hình phạt chung 8 năm 6 tháng tù.

Đối với Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1984, cựu công chức Thuế cơ sở 3 TP.HCM), HĐXX tuyên phạt 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Nghĩa bị xác định đã nhận hơn 3,8 tỷ đồng từ Trịnh Trác Nhiên để hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của các công ty “ma”.

39 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ phạt tiền 100 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm, tùy theo tính chất, mức độ và vai trò phạm tội.

Các bị cáo nghe toà tuyên án.

Thành lập 108 công ty “ma”, xuất bán hơn 56.000 hóa đơn khống

Theo cáo trạng, vụ án xuất phát từ hai đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động trong thời gian dài tại TP.HCM và một số địa phương, do Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên cầm đầu.

Hai đường dây đã thành lập tổng cộng 108 công ty “ma”, xuất bán 56.690 hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng.

Trong đó, Đào Minh Thọ cầm đầu đường dây thứ nhất. Từ năm 2016 đến năm 2023, Thọ trực tiếp thành lập 57 công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế nhằm phục vụ việc mua bán hóa đơn trái phép. Đường dây này đã xuất bán 9.663 hóa đơn khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 1.929 tỷ đồng.

Số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 9,75 tỷ đồng từ việc bán trái phép 2.267 hóa đơn. Đối với 7.396 hóa đơn còn lại, cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.

Ở đường dây thứ hai, Trịnh Trác Nhiên, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Tư vấn thuế Trịnh Gia, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên thành lập 51 công ty “ma” trong giai đoạn 2020-2023. Thông qua hệ thống doanh nghiệp này, nhóm của Nhiên đã xuất bán 47.027 hóa đơn khống cho 431 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng.

Số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 36 tỷ đồng từ việc bán trái phép 3.901 hóa đơn. Đối với 43.126 hóa đơn còn lại, cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý trong giai đoạn 2.

Đáng chú ý, cáo trạng xác định từ năm 2020, Trịnh Trác Nhiên nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Thành Nghĩa, khi đó là công chức Thuế cơ sở 3 TP.HCM, với tổng số tiền hơn 3,828 tỷ đồng nhằm nhờ hỗ trợ, hạn chế nguy cơ các doanh nghiệp do mình thành lập bị kiểm tra, phát hiện sai phạm.

Ngoài ra, từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025, Nhiên còn bị cáo buộc đưa 3,9 tỷ đồng và 123.000 USD cho Nguyễn Minh Mãi, cùng 500 triệu đồng cho Vũ Đình Giang để nhờ tìm người đưa hối lộ, giúp mình không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, theo cáo trạng, Mãi và Giang không thực hiện việc đưa hối lộ mà bịa đặt thông tin nhằm chiếm đoạt tiền của Nhiên. Hành vi này đã được cơ quan chức năng xử lý trong một vụ án khác.

Vụ án cho thấy quy mô đặc biệt lớn của hoạt động mua bán hóa đơn khống, đồng thời làm rõ những hệ lụy nghiêm trọng đối với công tác quản lý thuế khi có sự tiếp tay của cán bộ có chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và nguồn thu ngân sách Nhà nước.