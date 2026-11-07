Vụ Mr Pips: Viện Kiểm sát bác đề nghị giám định, khẳng định Phó Đức Nam không tâm thần

Chiều 7/11, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác bước sang ngày làm việc thứ 12 tiếp tục phần tranh luận. Sau khi nhóm luật sư và các bị cáo nêu quan điểm bào chữa, đại diện VKSND Hà Nội tiến hành đối đáp.

Phó Đức Nam là một trong hai bị cáo bị đề nghị án tù chung thân.

Một trong những nội dung được VKS dành thời gian đối đáp là các đề xuất của nhóm luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam. Trước đó, người này bị đề nghị tổng hình phạt tù chung thân về hai tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

Đáng chú ý, trong quá trình bào chữa, luật sư của Nam đề nghị Hội đồng xét xử tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Mr Pips. Đối đáp lại, VKS cho rằng không có căn cứ chấp nhận.

Theo VKS, trong quá trình hỏi cung đối với Nam và tại phiên tòa, bị cáo đã khai báo rõ ràng, lời khai có tính logic về những hành vi mà Nam đồng phạm bị cáo buộc phạm tội.

Kết quả xác minh từ cơ quan y tế, thông tin từ cán bộ quản giáo và những người cùng buồng giam cũng không ghi nhận Nam có biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần trong thời gian bị tạm giam.

Đại diện VKSND Hà Nội tham gia công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Ngoài ra, một số người từng làm việc với Mr Pips cũng đánh giá, Nam có năng lực chuyên môn, tư duy tốt để điều hành hệ thống sàn giao dịch lớn.

Dẫn thêm các kết quả thăm khám của Nam tại Bệnh viện Bạch Mai, đại diện VKS khẳng định cơ qua này chưa phát hiện bị cáo có gì bất thường về nhận thức. Từ đó, VKS bác đề nghị của nhóm người bào chữa về việc trưng cầu giám định tâm thần đối với Nam.

Đối với quan điểm của nhóm luật sư đề nghị làm rõ vai trò của Phó Đức Nam, cơ quan công tố đối đáp, trong quá trình điều tra Mr Pips thừa nhận đã tổ chức kinh doanh độc quyền 36 sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối tại Việt Nam.

Như vậy, theo VKS, bị cáo Nam giữ vai trò quản lý chung cao nhất, định hướng hoạt động và cùng Lê Khắc Ngọ bàn bạc cách thức vận hành hệ thống. Nam còn yêu cầu bộ phận marketing dịch tài liệu hướng dẫn sang tiếng Việt để nhân viên tiếp cận, lôi kéo khách hàng.

Sau khi bị hại nộp tiền, Nam và đồng phạm nhận tiền thông qua tài khoản của nhiều công ty và một số đơn vị trung gian thanh toán (9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay và HTP). Nam cũng khai mục đích sử dụng tài khoản công ty "ma" và các kênh thanh toán trung gian nhằm chia cắt dòng tiền, gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi truy vết.

Đối với quan điểm của luật sư và người liên quan cho rằng, vụ việc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm tại các đơn vị trung gian thanh toán, VKS lập luận, những nội dung liên quan này đã được tách để tiếp tục làm rõ trong giai đoạn hai.

Bị hại vụ án Mr Pips làm thủ tục dự phiên tòa.

Trước đó, trong phiên tranh luận sáng 7/11, luật sư của một số bị hại đã nêu ý kiến và đề nghị xử lý nghiêm minh nhóm bị cáo chủ mưu, cầm đầu vụ án.

Điển hình như luật sư của bị hại H.T.H nêu, bà H bị chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng khi đầu tư vào các sàn giao dịch của Phó Đức Nam. Quá trình xét xử, nhiều bị cáo khai họ nhận thức hành vi phạm tội sau khi bị bắt, đây là lời khai ngụy biện.

Theo luật sư của bà H, nhiều bị cáo làm việc nhiều năm tại các công ty của Nam và Ngọ nên không thể không biết hoạt động lừa đảo của các đối tượng.

Luật sư nhìn nhận, các bị cáo biết đang làm việc cho công ty lừa đảo, nhưng không ai ngăn cản mà nhiều lần hối thúc nhà đầu tư nạp tiền. Thậm chí, các bị cáo nghe bị hại khóc lóc, van xin hoàn tiền nhưng vẫn dụ nhà đầu tư nạp thêm.