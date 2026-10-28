Vụ Mr Pips và đồng phạm: Từ nhân viên kinh doanh lên quản lý vùng, hưởng lợi hàng chục tỷ đồng

Bị hại tố bị trấn an, yêu cầu nộp thêm 150.000 USD để “cứu” tài khoản

Sáng 28-10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế,... và các tội danh liên quan.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: N.M

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Lý Thị Khuyến cho biết, bị cáo làm việc từ năm 2020 đến tháng 10-2024 thì bị bắt tạm giam. Trong thời gian đó, bị cáo đã kêu gọi được 15 - 20 nhà đầu tư với số tiền khoảng 48 tỷ đồng. Bị cáo Khuyến được nhận 6,5 triệu đồng tiền lương hàng tháng và phụ cấp. Số tiền nhà đầu tư nộp vào, bị cáo nhận được 1-2% hoa hồng. Khi lên làm quản lý, bị cáo nhận được % của các nhân viên kinh doanh bên dưới. Tổng số tiền bị cáo hưởng lợi trong 4 năm làm việc tại đây là 2,3 tỷ đồng.

Bị cáo Khuyến chia sẻ về quy trình làm việc với các nhà đầu tư. Ban đầu, bị cáo liên lạc với bị hại, giới thiệu và hướng dẫn bị hại mở tài khoản đầu tư tại các website của sàn. Khi nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản của khách thì nhân viên kinh doanh sẽ hướng dẫn khách hàng nạp tiền.

Tài khoản nhận tiền ở trên webiste và số tài khoản ở các ngân hàng tại Việt Nam. Các nhà đầu tư sẽ vào website của sàn và nạp tiền vào số tài khoản ở trên sàn. Khi rút tiền, bị cáo Khuyến cũng hướng dẫn các nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản và vào phần rút tiền để rút tiền về.

“Bị cáo thừa nhận kết luận điều tra và cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo xin lỗi các bị hại và xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng khoan hồng với mức án nhẹ để bị cáo sớm trở về với gia đình”, bị cáo Khuyến trình bày.

Tại phiên tòa, trả lời Hội đồng xét xử về việc đã nộp tiền khắc phục hậu quả, bị cáo Khuyến trình bày, quá trình điều tra, bị cáo bị thu giữ 3 điện thoại còn gia đình nộp giúp bị cáo tiền khắc phục hậu quả hay không thì bị cáo không nắm được.

Bị cáo Khuyến cho rằng, các thông tin về các cổ phiếu cung cấp đến các nhà đầu tư là do trưởng nhóm đưa cho còn thông tin về khuyến mãi, lợi nhuận là do bị cáo và nhóm nhân viên kinh doanh đưa ra. Sau này, khi lên mạng xã hội tìm hiểu thì bị cáo nhận thấy, các thông tin cung cấp cho khách hàng là không chính xác.

Cùng nhận ra bị cáo Lý Thị Khuyến và Trịnh Trường Sơn, bị hại Nguyễn Thị L, trú tại tỉnh Phú Thọ cho hay, bà là người trực tiếp nhận được lời mời gọi của bị cáo Lý Thị Khuyến vào đầu tháng 12-2023. Sau khi nghe tư vấn, bà đã xuống Hà Nội gặp trực tiếp Khuyến và một số bạn khác. Bà còn mời Khuyến và những người đó đi ăn trưa. Sau đó, bà tham gia, nạp 3000 USD và nhận được tư vấn nếu nạp thêm thì sẽ được khuyến mại thêm và 100% các thao tác của bà đều được tư vấn.

Cùng trình bày tại tòa, bị cáo Trịnh Trường Sơn nói, khi nhân viên nói tài khoản của nhà đầu tư bị âm nên bị cáo đã gọi điện trấn an khách hàng, cũng như chia sẻ với bà L về việc cổ phiếu cũng có ngày lên, ngày xuống, tài khoản âm thì không xử lý được vì vấn đề kỹ thuật.

Trong khi đó, bà L cho rằng, đã liên hệ nhưng Khuyến không giải quyết được và bảo bà L liên hệ với Trịnh Trường Sơn là quản lý của Khuyến. Bà L đề nghị Sơn giúp để lấy lại ½ số tiền đã đầu tư cũng được nhưng Sơn nói chỉ là bác sĩ chữa bệnh, không xử lý được yêu cầu của bà.

“Sơn trấn an tinh thần của tôi và bảo tôi nộp thêm 150.000 USD nữa để cứu tôi. Đến thời điểm hiện tại, tôi bị thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng”, bà L khai.

Quản lý nhiều văn phòng, hưởng lợi hàng tỷ đồng

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Phạm Minh Khôi cho hay, năm 2020, bị cáo không có việc làm nên đã lên Hà Nội tìm việc. Khi thấy tuyển nhân viên, bị cáo đã nộp hồ sơ và xin việc làm. Sau đó, bị cáo được nhận việc tại số 28 Nguyễn Cơ Thạch. Bị cáo được hướng dẫn 2 ngày, ngày đầu hoàn thiện hồ sơ, còn ngày thứ hai được hướng dẫn về chứng khoán.

Sáng 28-10, Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo. Ảnh: N.M

Ban đầu, bị cáo làm nhân viên sales, gọi điện cho các nhà đầu tư mời gọi tham gia đầu tư. Sau đó, bị cáo lên làm quản lý nhóm, quản lý văn phòng. Tổng số tiền bị cáo được hưởng lợi trong thời gian làm việc từ năm 2020 đến khi bị bắt là 11 tỷ đồng, trong đó, 700 triệu đồng tiền lương và hơn 10 tỷ đồng tiền hoa hồng, thưởng.

Bị cáo Đinh Thị Dung khai, làm việc từ năm 2019 đến tháng 10-2024 thì bị bắt. Bị cáo vào làm từ nhân viên kinh doanh rồi lên quản lý nhóm, quản lý văn phòng và quản lý vùng (quản lý 7 văn phòng).

Năm 2022, bị cáo nạp tiền đầu tư giống như các nhà đầu tư khác thì thấy tài khoản bị can thiệp và lúc này, bị cáo mới biết người chơi không bao giờ thắng mà chỉ có thua.

Bị cáo đã làm việc với Lê Khắc Ngọ và Phó Đức Nam, trong đó, bị cáo Nam chỉ đạo bị cáo đưa chỉ tiêu doanh số các tháng cũng như đề xuất các vấn đề cần phục vụ công việc để bị cáo Nam phê duyệt.

“Tôi từng hỏi bị cáo Lê Khắc Ngọ về việc sàn có được cấp phép ở Việt Nam không. Thời điểm đó, bị cáo Ngọ nói không được cấp phép ở Việt Nam, được cấp phép ở nước ngoài nhưng ở Việt Nam không cấm”, bị cáo Đinh Thị Dung trình bày.

Theo cáo trạng, năm 2019, bị cáo Đinh Thị Dung được tuyển dụng vào làm việc tại văn phòng do Lê Khắc Ngọ quản lý. Bị cáo Dung phải chịu trách nhiệm đối với 27 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt được là hơn 28 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Đinh Thị Dung được hưởng lợi tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng, trong đó tiền lương là hơn 733 triệu đồng; tiền thưởng là hơn 15 tỷ đồng (tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư là khoảng hơn 396 tỷ đồng).

Đáng chú ý, luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam (Mr Pips) cho biết đã gửi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đơn kiến nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần, kèm tài liệu về quá trình khám, điều trị của bị cáo từ năm 2013 đến nay.