Vụ Mr Pips và đồng phạm: Trưởng phòng kiếm tiền tỷ

Nhanh chóng lên chức Trưởng phòng

Ngày 29-10, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ tư, tiếp tục diễn ra ở phần xét hỏi.

Đáng chú ý, trong số các bị cáo có Bàn Tòn Chày (sinh năm 1997, quê Lào Cai), từng giữ chức Trưởng phòng kinh doanh. Chày khai, trước đây, khi tìm việc trên mạng xã hội, bị cáo đọc được thông tin tuyển dụng của một công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán nên liên hệ nộp hồ sơ. Sau khi được nhận vào làm nhân viên kinh doanh (sale), Chày dần được đề bạt lên vị trí Trưởng phòng.

Sau một thời gian làm việc, Chày kiếm được tổng cộng 2,6 tỷ đồng tiền lương, thưởng. Trong đó, khoản tiền thưởng được tính dựa trên số tiền khoảng 51,5 tỷ đồng mà các bị hại đã chuyển khoản để tham gia đầu tư.

Bị cáo Nam khai tại toà. Ảnh: N.N

Bị cáo cho biết, giữ chức Trưởng phòng kinh doanh tại văn phòng do Phạm Minh Khôi quản lý. Đây là một trong những văn phòng thuộc hệ thống của Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tổ chức, phát triển ở Hà Nội.

Về vai trò của Chày, cáo trạng nêu, mỗi văn phòng có quản lý văn phòng, trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên kinh doanh. Những người giữ vị trí quản lý không nhất thiết phải trực tiếp gọi điện mời chào từng khách hàng nhưng được giao phụ trách các nhóm nhân viên phía dưới. Trong hệ thống này, Bàn Tòn Chày được xác định phụ trách ít nhất hai trưởng nhóm.

Các nhóm trưởng do Chày quản lý chào mời được khoảng 27 tỷ đồng, các nhân viên cũng lôi kéo được nhà đầu tư. Chày là cấp trên nên được hưởng lợi hoa hồng từ cấp dưới đem về.

Tại toà, bị cáo Bàn Tòn Chày cho biết, đã nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Như bị cáo khác, Chày gửi lời xin lỗi đến những người đã bị mất tiền, bày tỏ sự ăn năn và đề nghị Toà xem xét, cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Không biết là lừa đảo...

Trong khi đó, trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Phạm Trường Sơn (sinh năm 1980, ở Quảng Trị) trình bày, bị cáo này quen Phó Đức Nam thông qua Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, ở Tây Ninh). Trong một bữa ăn tại Hà Nội, Nam đặt vấn đề thành lập bộ phận pháp chế cho công ty. Khi đó, Sơn nói với Nam, đang làm trong cơ quan nhà nước nên không thể tư vấn pháp lý. Tuy nhiên, nếu Nam cần hỏi vấn đề gì thì Sơn có thể giúp tìm hiểu.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: N.N

Theo lời Sơn, Nam cho biết, công ty của Nam được Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép hoạt động, còn tại Việt Nam, nhà nước không cấp phép nhưng cũng không cấm. Nam còn nói, đã xin phép công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ cho trích tiền của công ty tại Việt Nam để thành lập và chi cho hoạt động của Trung tâm Quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật, khẳng định nguồn tiền sạch.

Sơn cho rằng, có biết forex không được cấp phép tại Việt Nam nhưng nghĩ chỉ giúp tìm hiểu về hoạt động này và hỗ trợ Trung tâm, không hay biết Nam lừa đảo.

Trong gần hai năm, Sơn đã nhận hơn 2 tỷ đồng từ Nam, trung bình mỗi tháng khoảng 80-90 triệu đồng. Tiền không được chuyển cố định hàng tháng, có khi vài tháng mới nhận một lần… Chủ tọa hỏi Sơn nhận tiền để làm gì? bị cáo trả lời, Nam muốn tìm hiểu việc xin cấp phép forex tại Việt Nam, còn mình có một số mối quan hệ có thể giúp tìm hiểu.

Phạm Trường Sơn cho rằng, nếu biết Phó Đức Nam lừa đảo, bị cáo sẽ ngăn chặn, tố giác. Sơn cho rằng, do nhận thức hạn chế về hoạt động kinh doanh của Nam nên không nhận ra bản chất sự việc. Bị cáo Sơn đề nghị được xem xét lại vai trò và mức độ giúp sức của mình trong vụ án.

Còn bị cáo Nguyễn Thanh Phong khai, khoảng năm 2020 và Nam là người chủ động làm quen với bị cáo. “Nếu biết Nam lừa đảo, bị cáo đã có hành động khác. Cáo trạng cho rằng bị cáo tư vấn cho Nam là hoàn toàn không chính xác… Bị cáo đề nghị được đối chất với Nam và Lê Khắc Ngọ” - Phong nói.

Trong khi đó, trả lời các câu hỏi của Toà, bị cáo Phan Ngọc Tuấn Anh, nhân viên tại sàn giao dịch thuộc hệ thống của Mr Pips, giãi bày, hơn 2 năm làm việc, Tuấn Anh trải qua nhiều vị trí khác nhau; trực tiếp mời gọi được khoảng 3 - 5 nhà đầu tư. Tuấn Anh khai, tổng số tiền lương, thưởng bị cáo nhận được trong thời gian làm việc lên tới gần 1 tỷ đồng.

Bị cáo Tuấn Anh cho rằng, do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã góp sức cho “cỗ máy” lừa đảo. Bị cáo mong nhận được sự tha thứ của bị hại, xin được hưởng chính sách khoan hồng.

Các bị cáo khác khi được hỏi cũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình.