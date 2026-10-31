Vụ Mr Pips và đồng phạm: Tố giác đồng phạm chưa bị 'sờ gáy'

Bị cáo Phó Đức Nam trình bày về bệnh tâm thần

Trả lời Hội đồng xét xử về tình trạng sức khỏe, bị cáo Phó Đức Nam xác nhận những thông tin liên quan đến bệnh tâm thần mà mẹ mình trình bày chiều 30-10 là đúng sự thật.

Phó Đức Nam (Mr Pips) tại phiên toà. Ảnh: N.M

Bị cáo Phó Đức Nam khai, bản thân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, khi đang theo học tại Singapore. Từ khi phát hiện dấu hiệu bệnh đến nay, bị cáo phải thường xuyên sử dụng thuốc điều trị. Ngay cả trong quá trình điều hành các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối và sau khi bị bắt tạm giam, bị cáo vẫn phải uống thuốc.

Bị cáo Phó Đức Nam trình bày, ngay cả khi ở buồng giam, cán bộ luôn phải theo dõi 24/24 vì lo ngại bị cáo có hành vi bất thường. Bị cáo ổn định khi được uống thuốc, nhưng có thể xuất hiện hành vi bất thường nếu không sử dụng thuốc.

"Rối loạn lưỡng cực khiến cảm xúc của bị cáo thay đổi thất thường, có những giai đoạn buồn chán, tuyệt vọng nhưng cũng có lúc hưng phấn quá mức, trạng thái cảm xúc của bị cáo thay đổi theo dạng hình sin, khi lên cao, khi xuống thấp. Dù sở hữu nhiều tiền bạc, bị cáo vẫn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, thậm chí từng xuất hiện ý nghĩ tự tử", bị cáo Nam trình bày.

Tiếp tục phần xét hỏi về hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán, bị cáo Phó Đức Nam cho biết, trong quá trình điều hành, bị cáo sử dụng nhiều đơn vị trung gian thanh toán, trong đó chủ yếu là ví Ngân lượng và 9Pay.

“Bị cáo chủ yếu dùng ví Ngân lượng, 9Pay và còn một số đơn vị khác. Tuy nhiên, bị cáo không thấy có đầy đủ đại diện của các công ty trung gian tại đây, chỉ có mỗi Shark Bình”, bị cáo Nam khai thêm.

Bị cáo Nam khẳng định sẵn sàng giao nộp toàn bộ tài sản đang sở hữu để khắc phục hậu quả, kể cả những tài sản có được trước thời điểm thực hiện hành vi bị truy tố hoặc hình thành từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Trả lời câu hỏi của luật sư về căn cứ xác định 919 bị hại từng đầu tư vào các sàn do Phó Đức Nam quản lý, bị cáo cho rằng, nhân viên kinh doanh và nhân viên chăm sóc khách hàng là những người có thể làm rõ. Những người này thường xuyên liên hệ, trao đổi, trực tiếp gặp gỡ và hướng dẫn khách hàng tham gia đầu tư.

Lê Khắc Ngọ muốn dùng siêu xe để khắc phục hậu quả

Cùng trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) trình bày, suốt quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mong muốn được dùng vàng để khắc phục hậu quả cho bị hại. Tuy nhiên, bị cáo mong được xem xét, định giá lại số tài sản này theo thời giá, ước lượng được thêm 200 tỷ đồng (trước đó, số vàng trên được định giá khoảng 600 tỷ đồng).

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại phiên toà. Ảnh: N.M

Ngoài ra, bị cáo Ngọ còn đề xuất dùng thêm tài sản của mình là ô tô Lamborghini URUS và Porsche Panamera để khắc phục hậu quả vụ án cho bị cáo và các bị cáo từng là nhân viên của Ngọ.

Theo lời Mr Hunter, 2 chiếc “siêu xe” trên không phải là tài sản mua từ tiền do bị cáo phạm tội mà có. Nhưng do đã nhận thức được trách nhiệm của mình, bị cáo sẵn sàng dùng 2 chiếc xe trên để khắc phục hậu quả vụ án.

Đối với số tiền hơn 18 tỷ đồng, Lê Khắc Ngọ mong được nhận lại để đưa cho vợ cũ là bị cáo Ngô Thị Thêu, để Thêu dùng số tiền này nuôi các con của bị cáo. Trước đó, bị cáo Thêu cũng đề nghị được nhận lại số tiền này, nếu Hội đồng xét xử xác định đây không phải là tiền do phạm tội mà có.

Trước câu hỏi của luật sư về tình trạng sức khỏe tâm thần của bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cho biết, những nội dung bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ bị cáo Nam) trình bày về bệnh tâm thần của Mr Pips là đúng.

Theo trình bày của Lê Khắc Ngọ, tháng 8-2024, Phó Đức Nam kêu chán nản, muốn bỏ mọi thứ, thường xuyên nằm ở nhà. Khi đó Ngọ đã phải tìm cách động viên Nam. Ngoài ra, mẹ của Phó Đức Nam cũng nhờ Lê Khắc Ngọ để mắt đến bạn.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ cho hay, sau khi khắc phục phần hậu quả của mình và nhân viên dưới quyền, nếu còn thừa tiền, bị cáo sẵn lòng dùng số tiền còn lại để khắc phục hậu quả cho Phó Đức Nam.

Như Mr Pips, Lê Khắc Ngọ cho hay, ngoài bị cáo, còn những người khác cùng quản lý bộ phận Sale tại Việt Nam. Những người này chưa bị “sờ gáy” và bị cáo đã làm đơn tố giác họ.

Cũng trong sáng 31-10, khi trả lời thẩm vấn của luật sư, bị cáo Lê Thị Liễu trình bày, mong được nhận lại tài sản của bị cáo và chồng.