Vụ Mr Pips và đồng phạm: Shark Bình thừa nhận hành vi phạm tội, chấp nhận mọi hình phạt

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2020, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm tội và bị cơ quan công an xác minh điều tra.

Shark Bình được đưa đến phiên toà. Ảnh: Công Phương

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Shark Bình chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví ngân lượng của các sàn này hoạt động. Đồng thời, bị cáo Bình chỉ đạo hai nhân viên trên trao đổi với Mr Pips và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan Công an.

Việc này nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng nêu trên. Từ ngày 15-6-2020 đến 23-9-2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, trả lời Hội đồng xét xử, Shark Bình khai nhận với thái độ bình tĩnh. Bị cáo thừa nhận cáo buộc và trình bày đã khởi nghiệp với Công ty Ngân lượng từ năm 2018. Do bị cáo còn quản lý khoảng 40 công ty khác nên rất bận, cũng không quá sâu sát với Công ty Ngân Lượng.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa. Ảnh: N.M

Đối với Công ty Ngân lượng, bị cáo đưa ra chủ trương, chính sách phải xem xét thấu đáo các khiếu kiện, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Thời gian đầu, có một số khách hàng là những nhà đầu tư trên các sàn của Phó Đức Nam, bị cáo không để ý nhưng sau đó, số lượng khách hàng tăng dần, công ty của Phó Đức Nam trở thành khách hàng lớn của Công ty Ngân Lượng.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình trình bày, sau khi các nhà đầu tư trên các sàn của Phó Đức Nam tăng về số lượng, Công ty của Phó Đức Nam trở thành khách hàng lớn thì Công ty Ngân lượng có chính sách chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt và bị cáo Tâm được giao nhiệm vụ chăm sóc khách hàng này. Từ đó, hai bên mới bắt đầu gặp gỡ, trao đổi.

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử về việc chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Mr Pips và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan Công an, Shark Bình trình bày: “Bị cáo chưa từng gặp Phó Đức Nam. Thời điểm đó bị cáo không biết có người là Mr Pips, cho đến khi anh ta bị bắt, báo chí đưa tin thì bị cáo mới biết Mr Pips là khách hàng của mình”.

Trả lời câu hỏi của Thẩm phán, nếu các bị cáo không hỗ trợ Mr Pips thì liệu có thể ngăn chặn hành vi phạm tội của người này hay không, Nguyễn Hòa Bình thừa nhận điều đó là đúng.

Bị cáo Bình khai, nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Bị cáo chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của mình gây ra.

Cùng trả lời thấm vấn, hai nhân viên của bị cáo Bình trình bày, họ đều làm theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Hòa Bình, mong được hưởng lượng khoan hồng.