Vụ Mr Pips và đồng phạm: Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ bị tuyên chung thân

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của các bị hại; xâm phạm trật tự, an toàn quản lý kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản của các bị hại, thất thoát tài sản của Nhà nước. Hành vi phạm tội còn gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, làm xáo trộn đời sống, phá vỡ hạnh phúc và tương lai của nhiều gia đình nạn nhân, gây bức xúc, mất bình yên trong dư luận xã hội.

Chiều 16-11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án với 188 bị cáo. Ảnh: N.M

Do đó, việc khởi tố, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với từng bị cáo, tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả hành vi phạm tội là cần thiết. Qua đó, nhằm trừng trị những cá nhân có hành vi đi ngược lại lợi ích của Nhà nước, xã hội và nhân dân. Đồng thời, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm trên không gian mạng nói riêng.

Đánh giá về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử cho biết, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, nhận thức được sai lầm và đề nghị được xem xét nguyên nhân, bối cảnh dẫn đến hành vi phạm tội để được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của các bị hại nên cần áp dụng hình phạt nghiêm minh. Ảnh: N.M

Hội đồng xét xử cho rằng, đa số các bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra thu giữ tài sản để khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử sẽ xem xét và áp dụng với các bị cáo cùng thành khẩn khai báo để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Tùy vào mức độ khác nhau, Hội đồng xét xử sẽ áp dụng với các bị cáo khác nhau.

Trong vụ án này, các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Một số bị cáo là phụ nữ có thai tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội hoặc thời điểm bị truy tố, xét xử. Một số bị cáo hiện đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng hoặc 36 tháng tuổi, trong đó có bị cáo có từ 2 đến 3 con nhỏ.

Ngoài ra, một số bị cáo có quan hệ vợ chồng, anh chị em ruột trong cùng gia đình. Một số bị cáo mắc bệnh tật. Đặc biệt, một số bị cáo có thành tích trong học tập, lao động, chiến đấu, công tác, sản xuất, kinh doanh hoặc có đóng góp trong các chương trình thiện nguyện, hoạt động xã hội. Một số bị cáo có thân nhân trong gia đình là người có công, có thành tích trong công tác, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng các danh hiệu cao quý.

Đây là những tình tiết giảm nhẹ được Hội đồng xét xử xem xét khi quyết định cá thể hóa hình phạt đối với từng bị cáo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam là chung thân.

Cùng bị truy tố về hai tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị tuyên phạt mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 11 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọ là chung thân.

Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) 10 năm tù tội “Rửa tiền”. Cùng tội danh, Ngô Thị Thêu (vợ cũ Lê Khắc Ngọ) 10 năm tù; bố mẹ của Mr Pips là Phó Đức Thắng 6 năm 6 tháng tù và Lê Thị Liễu 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong 14 năm tù, bị cáo Trịnh Trường Sơn 16 năm tù, bị cáo Đinh Thị Thảo 15 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm 9 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy 6 năm tù, bị cáo Phó Đức Tuấn 3 năm tù, bị cáo Nguyễn Đức Tuyến 20 năm tù, bị cáo Nguyễn Quang Đô 18 năm tù, bị cáo Lý Thị Khuyến 14 năm 6 tháng tù.

Trong vụ án trên, bị cáo là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam (cùng là nhân viên của Nguyễn Hòa Bình) bị tuyên 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Đối với các bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 22 tháng tù đến 20 năm tù.

Cùng với đó, Hội đồng xét xử nhận định, tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt sau khi đã trừ các khoản bồi thường là 1.531 tỷ đồng. Trong đó, Phó Đức Nam phải bồi thường 822 tỷ đồng và Lê Khắc Ngọc phải bồi thường 510 tỷ đồng. Các bị cáo khác phải bồi thường số tiền 297 tỷ đồng.

Về xử lý các bất động sản, tài sản, tiền, vàng, ô tô, túi xách,.... Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục phong tỏa các bất động sản, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ nguồn tiền mua các bất động sản này trong giai đoạn 2 của vụ án, sẽ giải tỏa bất động sản không liên quan đến vụ án.

Về số lượng vàng đã bị thu giữ, sẽ tiếp tục phong tỏa. Các số tài khoản đã phong tỏa sẽ được phong tỏa để điều tra, sẽ giải tỏa nếu không liên quan.

Đối với xe ô tô, đồng hồ, túi xách, tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Một số tài sản được xác định không liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử sẽ trả lại.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra các tài sản và nội dung được tách ra từ vụ án này.

Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng nhận được đơn của 115 bị hại gửi nhưng không đưa vào vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử tiếp nhận và chuyển toàn bộ đến cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội để điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án.

Hội đồng xét xử đề nghị, các bị hại trong vụ án hoặc các sàn khác cần gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp nhận, điều tra.