Vụ Mr Pips và đồng phạm: Lê Khắc Ngọ xin bán 142 kg vàng khắc phục hậu quả

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Trong phiên tòa xét xử sáng (28/10) vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đồng phạm, HĐXX dành thời gian xét hỏi bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Lê Khắc Ngọ mong được bán 142kg vàng để khắc phục hậu quả

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Lê Khắc Ngọ khai đã gặp Phó Đức Nam từ năm 2017 và hoạt động trong thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2011. Bản thân Ngọ đã bỏ công tìm hiểu chứng khoán Mỹ, có thời gian giao dịch trên sàn chứng khoán Forex.

Theo lời khai của Ngọ, tài khoản M4, M5 được tham chiếu nguồn giá trên các sàn chứng khoán Mỹ, chỉ số chứng khoán và hàng hoá, đây là nguồn giá chung để tham chiếu khi nạp tiền.

Thẩm phán Trần Nam Hà đặt câu hỏi liệu có trường hợp khách hàng không rút được tiền hay không, Ngọ khai khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Trước lời khai này, chủ tọa nhắc lại trình bày của các bị hại tại phiên tòa, rằng họ phải giả vờ nạp thêm tiền mới có thể rút được tiền.

Lê Khắc Ngọ khai đến thời điểm bị bắt, bị cáo quản lý 16 văn phòng đại diện ở Hà Nội. Sau khi vụ án bị phát hiện, có người liên quan đến vụ án bị bắt, thời điểm đó Lê Khắc Ngọ đã sang Campuchia và ở lại đó luôn.

Ngọ khai rằng, tháng 5/2023, bị cáo đi Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) rồi lại quay về Campuchia, một mình làm việc tại đây. Có thời điểm Phó Đức Nam cũng làm việc tại Campuchia với Ngọ.

Một góc phiên tòa.

Trước câu hỏi của vị chủ tọa phiên tòa về lý do có biệt danh Mr Hunter, bị cáo Lê Khắc Ngọ trình bày, khi đồng phạm yêu cầu làm việc trực tiếp qua mạng xã hội để làm marketing, bên Marketing đặt tên cho bị cáo là Mr Hunter. Sau này bị cáo mới biết ý nghĩa tên Hunter là thợ săn.

Theo nội dung vụ án, năm 2019, Lê Khắc Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận, Lê Khắc Ngọ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực, cùng Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ với tài sản chiếm đoạt là hơn 339 tỷ đồng.

Cũng theo cáo buộc, nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, đồng thời đầu tư, tích lũy tài sản, Lê Khắc Ngọ đã dùng số tiền này mua 4 bất động sản trị giá hơn 7,1 tỷ đồng và 143 miếng vàng nguyên khối với tổng giá trị hơn 188 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo buộc rửa là hơn 195 tỷ đồng.

Trước HĐXX, bị cáo Lê Khắc Ngọ trình bày, bị cáo không có ý kiến nhiều về cáo trạng của Viện kiểm sát. Sau khi điều tra, bị cáo nhận thức được sai phạm của mình và tình nguyện bán số vàng bị thu giữ để khắc phục hậu quả cho bị cáo và các bị cáo khác trong vụ án.

Theo bị cáo Ngọ, số lượng vàng bị thu giữ khoảng 142kg, tương đương 143 miếng, giá trị hiện tại hơn 600 tỷ đồng. Bị cáo mong HĐXX xem xét cho bị cáo về cáo buộc phạm tội Rửa tiền. Bởi, số vàng trên không phải bị cáo mua bằng tiền phạm pháp mà đấy là phần bị cáo hưởng hoa hồng.

Trước câu hỏi của thẩm phán Trần Nam Hà về việc, số vàng bán đi có đủ để khắc phục hậu quả không, Mr Hunter mong HĐXX cho bị cáo định giá lại tài sản. Nếu còn thừa, bị cáo xin nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước.

Bị đe dọa, phải trốn ra nước ngoài lánh nạn

Cũng tại phiên tòa, một nữ bị hại cho rằng lời khai của hai bị cáo Lê Khắc Ngọ và Phó Đức Nam là không đúng sự thật, chưa thành khẩn. Người này khẳng định có bằng chứng chứng minh các sàn giao dịch do hai bị cáo điều hành là sàn ảo, không hoạt động trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Bị cáo Nguyễn Hoà Bình cùng các bị cáo tại phiên tòa.

Theo lời trình bày của nữ bị hại, bà đã tự tìm hiểu, xác minh và nhận thấy các sàn GKX và GC Price không tồn tại trên thị trường chứng khoán quốc tế. Bà cho rằng chỉ có các sàn giao dịch tại Malta, Đức, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, không có sàn nào đặt đại lý tại Việt Nam.

Đáng chú ý, nữ bị hại khai đã ghi lại được một đoạn video cho thấy tài khoản giao dịch của mình tự động phát sinh các lệnh dù bản thân không thực hiện thao tác đặt lệnh, dẫn đến tài khoản bị "cháy".

Sau khi gửi đoạn video làm bằng chứng cho phía công ty, một người liên hệ với bà, đề nghị kích hoạt hệ thống để hoàn trả tiền.

Theo lời khai, người này hướng dẫn bà thực hiện một lệnh giao dịch mà bà cho rằng không tồn tại trên thị trường quốc tế. Khi được yêu cầu đặt lệnh mua 200 cổ phiếu, hệ thống bất ngờ hiển thị khoản lãi 40.000 USD và cho phép bà rút 38.000 USD chỉ trong khoảng 5 phút.

Nữ bị hại khẳng định đã lưu giữ đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình này để làm bằng chứng.

"Tôi có đủ bằng chứng chứng minh đây là sàn giao dịch lừa đảo, không có thật. Các bị cáo tạo ra hệ thống, can thiệp và điều khiển tài khoản khiến chúng tôi mất trắng tiền, chứ không phải do thắng thua trên thị trường", nữ bị hại trình bày.

Khi được hỏi liệu những bằng chứng này có giúp bà nhận lại số tiền nhiều hơn so với các bị hại khác hay không, người phụ nữ cho biết sau khi cung cấp tài liệu cho cơ quan công an và gửi đoạn video cho sàn giao dịch, bà đã được hoàn trả một phần tiền.

Theo nữ bị hại, bà từng mất 138.000 USD chỉ trong hai đêm giao dịch. Sau đó, phía sàn đã liên hệ, đề nghị hoàn trả tiền.

Người này cũng khai có lưu giữ thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân của hai người tên Quốc Chính và Trần Đình Công, những người từng đến nhà trực tiếp tư vấn, lôi kéo bà tham gia đầu tư.

Rất đông các bị hại trong vụ án xếp hàng làm thủ tục vào tham dự phiên tòa.

Theo lời trình bày, khi hai người này đến nhà, bà yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân và chụp ảnh lưu lại. Nữ bị hại cho rằng việc nắm giữ thông tin cá nhân của những người liên quan khiến phía sàn lo ngại bị lộ thông tin và đồng ý hoàn trả tiền.

Ngoài ra, nữ bị hại còn phản ánh việc bản thân cùng nhiều nhà đầu tư khác bị đe dọa, hành hung khi đến khiếu nại, yêu cầu hoàn trả tiền.

Theo lời khai, một số người đi cùng bà đã bị đánh đến mức phải nhập viện. Các vụ việc này đã được trình báo đến Công an Nam Từ Liêm.

Đặc biệt, nữ bị hại cáo buộc Lê Khắc Ngọ từng cho khoảng 20 người đến nhà riêng nhằm đe dọa, hành hung bà. Tuy nhiên, thời điểm đó bà đã kịp rời Việt Nam ra nước ngoài.

Nữ bị hại cho biết sau những sự việc trên, một công ty có tên Info FX đã gửi email đề nghị hoàn trả 50% số tiền còn lại, với điều kiện bà không tiếp tục khiếu nại.

Đến nay, theo lời khai của người phụ nữ, số tiền chưa được hoàn trả còn khoảng 170 triệu đồng.

Bà cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu hoàn trả số tiền này, đồng thời đề nghị xem xét những tổn thất về tinh thần và chi phí phát sinh trong thời gian phải sinh sống ở nước ngoài.

Nữ bị hại trình bày, trong nhiều năm, bà đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, nhưng cho rằng các kiến nghị của mình chưa được giải quyết. Do lo ngại bị đe dọa, hành hung, bà phải ra nước ngoài sinh sống trong thời gian dài, phát sinh nhiều chi phí.

Liên quan đến tài sản của các bị cáo, nữ bị hại tiếp tục đề nghị HĐXX làm rõ dấu hiệu tẩu tán tài sản.

Theo lời trình bày, từ năm 2022, bà cùng những người liên quan đã tìm hiểu và phát hiện thông tin Lê Khắc Ngọ có liên quan đến 177 bất động sản, được cho là đứng tên người thân trong gia đình, gồm Ngô Thị Thêu, bố mẹ của Ngọ là ông Bình, bà Hoàn và một số người họ hàng.

Nữ bị hại đề nghị HĐXX xem xét, xác minh kỹ những thông tin này để tránh thất thoát tài sản, bảo đảm nguồn tiền khắc phục hậu quả cho các bị hại cũng như nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.