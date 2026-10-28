Vụ Mr Pips và đồng phạm: Lê Khắc Ngọ mong bán 142kg vàng để khắc phục hậu quả

Sáng 28-10, tại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu, Hội đồng xét xử đã dành thời gian thẩm vấn bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).

Theo cáo trạng, năm 2019, Lê Khắc Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lê Khắc Ngọ khai tại phiên toà. Ảnh: N.M

Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận, Lê Khắc Ngọ phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm tích cực, cùng Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ với tài sản chiếm đoạt là hơn 339 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn Hội đồng xét xử tại tòa, Lê Khắc Ngọ khai, đã gặp Phó Đức Nam từ năm 2017 và hoạt động trong thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2011. Bản thân Ngọ đã tìm hiểu chứng khoán Mỹ, có thời gian giao dịch trên sàn chứng khoán Forex.

Theo lời khai của Ngọ, tài khoản M4, M5 được tham chiếu nguồn giá trên các sàn chứng khoán Mỹ, chỉ số chứng khoán và hàng hoá, đây là nguồn giá chung để tham chiếu khi nạp tiền.

Khi thẩm phán hỏi: Có khi nào khách hàng không rút được tiền không? Ngọ khai, khách hàng rút bất kỳ thời gian nào cũng được. Trước câu trả lời của Mr Hunter, vị thẩm phán, chủ tọa phiên tòa cho hay, trước đó, các bị hại trình bày rằng, phải giả vờ nạp thêm tiền thì mới được rút tiền.

Lê Khắc Ngọ khai, đến thời điểm bị bắt, bị cáo quản lý 16 văn phòng đại diện ở Hà Nội. Sau khi vụ án bị phát hiện, có người liên quan đến vụ án bị bắt, Lê Khắc Ngọ đã sang Campuchia và ở lại đó.

Tháng 5-2023, bị cáo đi Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) rồi lại quay về Campuchia, một mình làm việc tại đây. Có thời điểm Phó Đức Nam cũng làm việc tại Campuchia với Ngọ.

Trước câu hỏi của vị chủ tọa phiên tòa về lý do có biệt danh Mr Hunter, bị cáo Lê Khắc Ngọ trình bày, khi đồng phạm yêu cầu làm việc trực tiếp qua mạng xã hội để làm marketing, bên marketing đặt tên cho bị cáo là Mr Hunter. Sau này bị cáo mới biết ý nghĩa tên Hunter là thợ săn.

Trình bày tại toà, Lê Khắc Ngọ khai, sau khi điều tra, bị cáo nhận thức được sai phạm của mình và tình nguyện bán số vàng bị thu giữ để khắc phục hậu quả cho bị cáo và các bị cáo khác trong vụ án.

Theo Ngọ, số lượng vàng bị thu giữ khoảng 142kg, tương đương 143 miếng, giá trị hiện tại hơn 600 tỷ đồng. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo về cáo buộc phạm tội "Rửa tiền". Bởi, số vàng trên không phải bị cáo mua bằng tiền phạm pháp mà là phần bị cáo hưởng hoa hồng, thay vì lấy tiền mặt, bị cáo nhận bằng vàng.

Trước câu hỏi của chủ toạ về việc, số vàng bán đi có đủ để khắc phục hậu quả không? Mr Hunter mong Hội đồng xét xử cho định giá lại tài sản. Nếu còn thừa, bị cáo xin nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước.

Vẫn theo trình bày của Lê Khắc Ngọ, tháng 2-2023, bị cáo đã ly hôn với nữ bị cáo trong vụ án này là Ngô Thị Thêu.