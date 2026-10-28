Vụ Mr Pips và đồng phạm: Đánh vào mong muốn hưởng lãi cao của khách hàng

Mr Pips khai cách vận hành sàn giao dịch, hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng

Khai báo trước Hội đồng xét xử, Phó Đức Nam cho rằng, hầu hết bị hại trong vụ án là những nhà đầu tư nghiệp dư, thiếu kinh nghiệm nhưng bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư. Từ những người mong muốn kiếm lợi nhuận trở thành những “con bạc”. Mr Pips cũng thừa nhận đối với các sàn giao dịch chứng khoán trong đường dây do mình điều hành, những nhà đầu tư không có khả năng chiến thắng.

Quang cảnh phiên toà xét xử Phó Đức Nam và đồng phạm. Ảnh: N.M

Phó Đức Nam khai, bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm tiếp cận, lôi kéo khách hàng và hướng dẫn các nhà đầu tư nạp tiền thực hiện giao dịch đầu tiên. Từ những giao dịch tiếp theo, khách hàng được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp tục tư vấn, thực hiện các hoạt động đầu tư.

Bộ phận chăm sóc khách hàng trực tiếp làm việc với nhà đầu tư sau khi họ đã tham gia giao dịch, tìm cách khiến khách hàng tiếp tục nạp tiền. Nhân viên chăm sóc khách hàng được hưởng hoa hồng từ 4% đến 6%, có thời điểm lên tới 7%, cao hơn nhiều so với mức hoa hồng của nhân viên kinh doanh.

“Bộ phận kinh doanh đánh vào lòng tham của khách hàng còn bộ phận chăm sóc khách hàng đánh vào mong muốn hưởng lãi cao của khách hàng. Bị cáo đề nghị HĐXX làm rõ trách nhiệm của những cá nhân thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng chưa bị xử lý”, Phó Đức Nam trình bày tại toà.

Phó Đức Nam trả lời Hội đồng xét xử. Ảnh: N.M

Lý giải về đề nghị trên, bị cáo Phó Đức Nam cho rằng, việc điều tra những cá nhân thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng không chỉ giúp xác định đầy đủ trách nhiệm của các cá nhân liên quan mà còn có thể thu hồi thêm tiền để khắc phục hậu quả. Đồng thời, bị cáo đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra lịch sử giao dịch, dòng tiền ra vào thông qua cổng thanh toán 9Pay.

Trả lời Hội đồng xét xử về quá trình tổ chức hoạt động của các sàn chứng khoán, Phó Đức Nam khai đã thành lập nhiều công ty tại Việt Nam phục vụ hoạt động kinh doanh liên quan đến các sàn giao dịch chứng khoán. Bị cáo thừa nhận không nhớ hết tên các công ty và bị cáo không trực tiếp đứng tên đại diện theo pháp luật hay giữ chức vụ ở công ty nào mà chỉ tham gia điều hành.

Hội đồng xét xử hỏi bị cáo vì sao lại không đứng tên, Phó Đức Nam trả lời rằng, bị cáo không muốn khách hàng tìm ra các công ty này. Bởi vì, trong quá trình đầu tư, có những khách hàng phát sinh khiếu kiện nên bị cáo không muốn khách hàng tìm được bị cáo.

Theo Nam, hoạt động của các sàn được phân chia thành nhiều bộ phận với chức năng, nhiệm vụ riêng biệt, gồm kinh doanh, chăm sóc khách hàng, kế toán tài vụ, an ninh,… Trong đó, bộ phận kế toán tài vụ được đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các bộ phận phối hợp với nhau bài bản, chặt chẽ trong quá trình vận hành, quản lý các hoạt động của hệ thống sàn giao dịch.

“Các sàn giao dịch tại Việt Nam do một người tên Uran chuyển giao cho bị cáo thực hiện. Sau đó, bị cáo cùng Lê Khắc Ngọ, Bùi Trung Đức tham gia điều hành hoạt động của những sàn này”, bị cáo Nam trình bày.

Về khoản thu nhập từ hoạt động của đường dây, Phó Đức Nam khai mỗi tháng được hưởng khoảng 3-5% tổng lợi nhuận của các sàn giao dịch. Đáng chú ý, thay vì nhận tiền qua các phương thức thông thường, Nam cho biết hàng tháng công ty chuyển cho bị cáo vàng hoặc USD.

Nam nói, bắt đầu tham gia hoạt động liên quan đến các sàn giao dịch chứng khoán từ năm 2016. Đến năm 2019, bị cáo cùng Bùi Trung Đức và Lê Khắc Ngọ phụ trách các sàn giao dịch tại Việt Nam.

Các bị hại làm thủ tục tại phiên toà trong ngày đầu xét xử. Ảnh: N.M

Sau khi Bùi Trung Đức bị bắt, các nhân viên trong đường dây bắt đầu lo lắng. Đến tháng 9-2023, bộ phận chăm sóc khách hàng được chuyển sang Campuchia hoạt động do Uran đã xin được một giấy phép hoạt động tại đây.

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử về hưởng lợi bao nhiêu, Mr Pips không nhớ chính xác. "Bị cáo nghiên cứu kết luận điều tra thì biết mình được xác định đã hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng. Ngoài tài sản tại Việt Nam và Campuchia, bị cáo còn mở một số tài khoản ở nước ngoài, trong đó có tài sản tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bị cáo không nhớ rõ số tiền trong những tài khoản này" - bị cáo Nam khai.

Phó Đức Nam đồng ý với những lời khai trước đó của Lê Khắc Ngọ. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng một số nội dung trong cáo trạng và kết luận điều tra chưa chính xác, đặc biệt là việc xác định các sàn giao dịch mà bị hại đã tham gia. Phó Đức Nam đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra lại email của từng bị hại để xác định chính xác họ đã đầu tư vào sàn nào.

Bị hại bị đe dọa sau khi tố cáo sàn giao dịch

Sau phần thẩm vấn bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, bà L. (trú tại Hà Nội) trình bày để phản bác lời khai của hai bị cáo.

Phiên toà xét xử Mr Pips và đồng phạm. Ảnh: N.M

Bị hại khẳng định các sàn giao dịch trong hệ thống của Mr Pips đều có dấu hiệu lừa đảo. Bản thân bà từng mất 138.000 USD (khoảng 3,1 tỷ đồng) sau 2 năm tham gia đầu tư. Trong quá trình giao dịch, nhận thấy những dấu hiệu bất thường, bà L. đã bí mật quay video ghi lại việc tài khoản của mình tự động đặt các lệnh mua, bán dù bản thân không thực hiện thao tác.

Sau đó bà mang đoạn video này đến công ty để chất vấn và được nhân viên kỹ thuật trong hệ thống của Mr Pips can thiệp, điều chỉnh lại các lệnh giao dịch. Mấy ngày sau, một phần tiền trong tài khoản của bà được khôi phục và bà đã rút ra 2,7 tỷ đồng.

Phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của các sàn giao dịch, bà gửi đơn tố cáo đến nhiều nơi, đồng thời cảnh báo những nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, bà L. bị đe doạ, hành hung và Lê Khắc Ngọ đã cho khoảng 20 người tìm đến tận nhà nhằm dằn mặt vì bà liên tục tố cáo hoạt động của đường dây. Sợ hãi trước hành vi hung hãn của các đối tượng, bà L. đã phải ra nước ngoài sinh sống.

Khai trước Hội đồng xét xử, bà L. cho biết, hiện bị lừa hơn 1 tỷ đồng và mong Toà truy nguồn gốc các tài sản của các bị cáo phạm tội mà có để trả cho những người bị hại.