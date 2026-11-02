Vụ Mr Pips và đồng phạm: Bị hại không đồng ý giảm án, giảm tội cho các bị cáo

Đề nghị sớm thanh lý số ô tô hạng sang

Tại tòa, Phó Đức Nam cho biết sẵn sàng sử dụng tài sản của mình để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử sớm xử lý số ô tô hạng sang bị thu giữ để có tiền bồi thường cho các bị hại.

Phó Đức Nam (Mr Pips) tại phiên toà. Ảnh: N.M

Theo Nam, những chiếc xe này có thể mất giá theo thời gian nên cần được thanh lý sớm. Bị cáo cũng đề nghị có phương án xử lý 2 bất động sản mua tại Campuchia, khoảng 700.000 USD trong 2 tài khoản ngân hàng và một tài khoản tại Thổ Nhĩ Kỳ để phục vụ việc khắc phục hậu quả.

Kết quả điều tra cho thấy, Phó Đức Nam sở hữu 25 ô tô và 7 xe máy. Trong số này có nhiều dòng xe sang, siêu xe như Audi Q7, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63, Porsche 911 Turbo S, Ferrari Roma, Porsche Macan và Mercedes-AMG GT R.

Cơ quan điều tra xác định Nam mua rồi nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký 8 ô tô. Ngoài ra, bị cáo còn có 2 xe đứng tên mình, mua 4 xe nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên.

Đáng chú ý, Nam còn đưa tiền cho bạn gái Nguyễn Thanh Tâm và anh trai của người này mua 2 ô tô Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90. Bị cáo cũng sở hữu 7 xe máy thuộc nhiều thương hiệu.

Mr Pips bên siêu xe trước khi bị bắt. Ảnh: Cơ quan Công an

Cũng tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam đề nghị triệu tập đại diện các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian. Theo luật sư, đây là những đơn vị có vai trò quan trọng trong quá trình luân chuyển tiền của khách hàng, cần được làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm.

Thư ký phiên toà thông báo, Hội đồng xét xử đã triệu tập đại diện các công ty kể trên và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Phó Đức Nam đề nghị làm rõ dòng tiền của khách hàng sau khi đi qua các ví điện tử, cổng thanh toán trung gian. Bị cáo cho rằng, không phải toàn bộ số tiền khách hàng nạp qua các hệ thống này đều thuộc về mình.

Bị cáo Phó Đức Nam trình bày, đã tố cáo thêm một số cá nhân có hành vi tương tự để cơ quan chức năng xem xét, cho rằng mình không phải người duy nhất hoạt động theo phương thức này.

Trong khi đó, tại tòa, bị cáo Lê Khắc Ngọ đề nghị rà soát lại danh sách bị hại để xác định chính xác những người bị nhóm của mình gây thiệt hại. Ngọ cho rằng các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế còn có nhiều nhà đầu tư tự tham gia, không phải tất cả đều liên quan đến hoạt động của nhóm bị cáo.

Bị hại đề nghị xét xử đúng người, đúng tội

Tại phần xét hỏi, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Dung đã trình bày hoàn cảnh của các bị cáo, nhiều người còn trẻ, mới tốt nghiệp cao đẳng, đại học, có người nuôi con nhỏ nên hoàn cảnh cũng đáng thương và đặt câu hỏi cho các bị hại, với hoàn cảnh như vậy, các bị hại có đồng ý xin giảm án cho các bị cáo không?

Các bị hại làm thủ tục tại phiên toà trong ngày đầu xét xử. Ảnh: N.M

Trả lời câu hỏi của luật sư và Hội đồng xét xử, một bị hại trình bày: “Tôi không đồng ý giảm án, giảm tội cho các bị cáo. Bởi lẽ, trong vụ án này, dù bị hại có bồi thường thiệt hại bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp được những nỗi đau mà các bị hại đã trải qua. Gia đình tôi đã tan nát, các con tôi không còn mái ấm hạnh phúc vì bố mẹ ly hôn, con cái không có nhà để ở, ly tán mỗi người một nơi”.

Một bị hại khác nêu, qua theo dõi 7 ngày xét xử, bà nhận thấy các bị cáo không thành khẩn. Mặc dù các bị cáo biết sàn giao dịch không kết nối với quốc tế nhưng vẫn kêu gọi các nhà đầu tư.

Các bị hại mong muốn Hội đồng xét xử giảm nhẹ cho các bị cáo ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả vụ án. Còn những bị cáo khai báo quanh co, chối tội, không khắc phục hậu quả, đề nghị Hội đồng xét xử xử nghiêm theo quy định của pháp luật.