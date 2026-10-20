Vụ Mr Pips: Tòa xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Ảnh: TTXVN phát

Tại phiên tòa này, do có đông số lượng người tham gia tố tụng (gồm 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa, hàng trăm người liên quan, nhân chứng…) nên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trong đó, điểm cầu trung tâm là tại Phòng xét xử lớn của Tòa án với thành phần là những người tiến hành tố tụng (Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát), hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa…

Điểm cầu thành phần thứ 2 là Hội trường của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, bố trí cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… tham gia phiên tòa. Điểm cầu thành phần còn lại là tại Hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an thành phố Hà Nội) gồm phần lớn các bị cáo hiện đang bị tạm giam tại trại tạm.

Trong số 188 bị cáo, có 25 bị cáo đang tại ngoại, 163 bị cáo bị tạm giam. Ba bị cáo: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 174 và Điều 324, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1982, trú tại phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) và Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố của bị cáo Phó Đức Nam) cùng 4 bị cáo: Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, Lê Thị Liễu đều bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (sinh năm 1985, cháu họ của Phó Đức Nam) bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại Điều 323, Bộ luật Hình sự.

177 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó) rồi chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Tiếp đó, Nam chỉ đạo nhân viên mở các Công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại; thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương (cũ) để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát xác định Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Nam còn sử dụng hơn 560 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản, vàng, đô la Mỹ...