Vụ Mr Pips: Tòa xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu, 188 bị cáo, hơn 200 luật sư tham gia tố tụng

Do có đông người tham gia tố tụng (gồm 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa, hàng trăm người liên quan, nhân chứng…) nên Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trong đó, điểm cầu trung tâm tại Phòng xét xử lớn của Tòa án với thành phần là những người tiến hành tố tụng (Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát), hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa…

Điểm cầu thành phần thứ 2 là hội trường của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, bố trí cho các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan… tham gia phiên tòa. Điểm cầu thành phần còn lại là tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội) gồm phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tại đây.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Ảnh do Công an cung cấp

Trong số 188 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 25 bị cáo đang tại ngoại, 163 bị cáo bị tạm giam. Ba bị cáo: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 174 và Điều 324, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1982, trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) và Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố của bị cáo Phó Đức Nam) cùng 4 bị cáo: Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, Lê Thị Liễu đều bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (sinh năm 1985, cháu họ của Phó Đức Nam) bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại Điều 323, Bộ luật Hình sự.

177 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.