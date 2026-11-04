Vụ Mr Pips: Tiếp tục điều tra loạt cổng trung gian thanh toán trong giai đoạn 2

Chiều 4/11, sau khi nêu quan điểm luận tội, HĐXX cho phép 200 luật sư và 188 bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu thực hiện quyền bào chữa.

Bản luận tội trước đó cho biết, do thời hạn tố tụng, nhiều nội dung trong vụ án chưa được làm rõ và sẽ tiếp tục được cơ quan điều tra xác minh, giải quyết trong giai đoạn 2. Trong đó có hành vi của hơn 1.400 người khác trong bộ máy do Phó Đức Nam điều hành; hoạt động của các cổng trung gian thanh toán như BigPay, ApotaPay, CPay,…

Được biết trong giai đoạn 1, cơ quan tiến hành tố tụng mới chỉ làm rõ ví Ngân Lượng của Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) rửa tiền giúp Phó Đức Nam 319 tỷ đồng.

Các Kiểm sát viên nêu quan điểm luận tội bị cáo.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi có dấu hiệu rửa tiền của những người thân các bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu. Đây là những người đứng tên nhiều tài sản có giá trị lớn nhưng chưa làm rõ được nguồn tiền hình thành tài sản.

“Các nội dung trên sẽ tiếp tục được điều tra, xử lý nhằm giải quyết triệt để vụ án”, đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh.

Ngoài các kiến nghị tiếp tục điều tra, đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng trong vụ án có nhiều bị cáo là người thân trong cùng gia đình, như Phó Đức Nam và bố mẹ là Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu; hai vợ chồng Trần Văn Công và Trần Thị Quỳnh Trang; bị cáo Nguyễn Thanh Tâm là em của Nguyễn Thanh Phong,... Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo khi lượng hình.

Kiến nghị rà soát việc cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Đối với các nội dung khác, Viện Kiểm sát kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc mua bán, giao dịch, đầu tư kinh doanh chứng khoán quốc tế, Forex trên các sàn giao dịch chưa được cấp phép.

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần rà soát quá trình mở và sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty trách nhiệm hữu hạn; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền của các tổ chức ngân hàng và các đơn vị được Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; tăng cường quản lý tài khoản ngân hàng và hoạt động trung gian thanh toán; nâng cao quy trình xác thực khách hàng khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tài khoản có giao dịch bất thường, như nhận tiền từ nhiều nguồn hoặc chuyển tiền nhanh qua nhiều tài khoản.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng kiến nghị các bộ, ngành nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng, thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Giao dịch điện tử.

Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, hai bị cáo đứng đầu “cỗ máy” lừa đảo, mức án tù chung thân cho hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị đề nghị phạt 9 -10 năm tù tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (người tình Phó Đức Nam) bị đề nghị 9 – 10 năm tù. Trong khi, hơn 180 bị cáo khác cũng bị đề nghị thấp nhất từ 24 tháng tù, cao nhất 20 năm tù.

Riêng hai bị cáo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, cấp dưới của Shark Bình bị đề nghị các mức án 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đại diện Viện kiểm sát xác định đây là vụ án có tổ chức, các bị cáo có sự phân công, câu kết chặt chẽ trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.