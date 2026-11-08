Vụ Mr Pips: Shark Bình tự bào chữa, nói về việc 'cười khi hầu tòa'

Hôm nay, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng) thực hiện quyền tự bào chữa, sau khi bị VKS đề nghị mức án từ 9 - 10 năm tù về tội Rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình đang liên quan hai vụ án hình sự.

Trình bày trước Hội đồng xét xử, bị cáo Bình nói rằng bản thân bắt đầu khởi nghiệp trên lĩnh vực khoa học công nghệ từ năm 2001 và hoạt động suốt 24 năm. Quá trình này, bị cáo kinh qua nhiều hoạt động kinh doanh nên nhận thấy, lĩnh vực này ở giai đoạn trước đây giống như một thế hệ đi khai hoang trong quá khứ, thường xuyên đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm.

"Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng thường xuyên đối mặt với rủi ro pháp lý, dẫn đến điểm mù, hậu quả là bị cáo đứng đây ngày hôm nay", Shark Bình tự bào chữa.

Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm xét xử ngày thứ 13.

Shark Bình mong cấp sơ thẩm lượng hình để phân biệt rõ đâu là đổi mới sáng tạo thực sự mang lại lợi ích cho xã hội, đâu là hành vi lạm dụng cho mục đích xấu.

Phó Đức Nam (trái) và Lê Khắc Ngọ cùng bị VKS đề nghị án tù chung thân.

Tiếp tục tranh luận về cáo buộc hành vi giúp Phó Đức Nam rửa tiền, Shark Bình tái khẳng định bị cáo không quen biết với Mr Pips từ trước, cũng không bàn bạc với bị cáo Phó Đức Nam.

Liên quan đến hành vi của Shark Bình, trong phần tranh luận chiều 6/11, một luật sư bảo vệ quyền lợi cho nhóm 8 bị hại có tổng thiệt hại 13,5 tỷ đồng đã đề nghị cơ quan tố tụng xem xét kỹ hơn trách nhiệm của các bị cáo, trong đó có bị cáo Bình và đề nghị tăng mức án đối với bị cáo.

Đối đáp tại tòa sáng 8/11, bị cáo Bình cho biết, về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra bị cáo đã chỉ đạo Công ty Ngân Lượng khắc phục, trả lại hoàn toàn số tiền phí thu được từ các giao dịch liên quan Phó Đức Nam.

Khoảng 200 luật sư tham gia phiên tòa kéo dài hai tuần.

Nói về hình ảnh cười khi ra tòa, Shark Bình lý giải, bị cáo đã bị tạm giam hơn một năm và trải qua đủ cung bậc cảm xúc, có hỉ nộ, ái ố lẫn cả sự thất vọng.

"Lúc ra tòa, bị cáo xác định nếu ở trong tù mà mất tinh thần, mất sự lạc quan sẽ kéo theo sự suy sụp, căng thẳng, trầm cảm, bệnh tật. Bị cáo giữ thái độ lạc quan khi ra tòa để động viên các bị cáo khác, xin các bị hại và luật sư thông cảm", Shark Bình trình bày.