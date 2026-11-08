Vụ Mr Pips: Ranh giới phân biệt tình tiết tăng nặng và định khung

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, do cấu thành tội “Rửa tiền” không quy định giá trị tài sản tối thiểu để xác định hành vi phạm tội, nên mỗi lần thực hiện hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm đều được xác định là một lần phạm tội độc lập. Vì vậy, việc áp dụng tình tiết tăng nặng này là có căn cứ.

Trong khi đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hòa Bình cho rằng, tình tiết “phạm tội 2 lần trở lên” đã được sử dụng làm tình tiết định khung tại khoản 3 Điều luật về tội “Rửa tiền,” nên không được tiếp tục áp dụng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Luật sư viện dẫn Nghị quyết số 04/2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và một bản án phúc thẩm năm 2025 để củng cố quan điểm./.