Vụ Mr Pips: Phó Đức Nam phải bồi thường hơn 822 tỷ đồng, Lê Khắc Ngọ hơn 510 tỷ đồng

Bị cáo Phó Đức Nam và Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa.

Bản án sơ thẩm trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm xác định cụ thể trách nhiệm bồi thường thiệt hại, xử lý tài sản nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.

Đáng chú ý, HĐXX buộc Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên đới bồi thường phần lớn số tiền bị chiếm đoạt, đồng thời quyết định tiếp tục phong tỏa hàng chục bất động sản, tạm giữ nhiều tài sản có giá trị để bảo đảm thi hành án.

Cụ thể, bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ phải liên đới bồi thường phần lớn số tiền đã chiếm đoạt, trong đó bị cáo Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm 2/3 (822.424.093.418 đồng), bị cáo Lê Khắc Ngọ chịu trách nhiệm 1/3 (510.497.313.558 đồng).

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo là đồng phạm, tham gia trực tiếp trong hệ thống của Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số tiền lương/thưởng/hoa hồng đã nhận, tổng cộng là 297.855.800.547 đồng bởi đó đều là tiền có nguồn gốc chiếm đoạt của các bị hại; các bị cáo là đồng phạm/liên quan khác cùng phải chịu trách nhiệm với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ trong phạm vi số tiền đã nhận, số tài sản đã thu giữ, phong tỏa.

Đối với bất động sản/quyền về bất động sản: Kết thúc quá trình điều tra giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã chuyển đến Tòa án 74 bất động sản đã phong tỏa hoặc đề nghị phong tỏa.

HĐXX quyết định tiếp tục phong tỏa 56 bất động sản đứng tên các bị cáo và người liên quan để bảo đảm cho việc thi hành án; chuyển lại cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc đối với 10 bất động sản và có hướng xử lý tiếp ở giai đoạn 2 của vụ án; giải tỏa 10 bất động sản không có liên quan đến hành vi phạm tội hoặc hoặc thuộc trường hợp các bị cáo, người có liên quan không phải thực hiện nghĩa vụ dân sự hoặc đã có đủ tài sản khác để thực hiện nghĩa vụ này.

Một góc phiên tòa xét xử.

Đối với tài sản là vàng: HĐXX quyết định tiếp tục tạm giữ toàn bộ số tiền/vàng/ngoại tệ đã thu giữ của các bị cáo/người liên quan khác để bảo đảm cho việc thi hành án; trả lại đối với những người không phải thực hiện nghĩa vụ dân sự hoặc có đủ tài sản khác để thực hiện nghĩa vụ dân sự hoặc không có liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối với 36 chiếc túi xách/ví, 60 chiếc đồng hồ các loại thu giữ của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm cần tiếp tục tạm giữ để bảo đảm thi hành án cho bị cáo Phó Đức Nam.

Quá trình giải quyết vụ án cho thấy còn nhiều hành vi của các bị cáo khác/nhiều bị hại bị chiếm đoạt tiền nhưng chưa được điều tra làm rõ; cơ quan điều tra đã tách hành vi, tài liệu để điều tra tiếp ở giai đoạn 2.

Do đó, đối với số tài sản còn lại của các bị cáo sau khi xử lý để thi hành án, nếu còn, cơ quan thi hành án được đề nghị tiếp tục tạm giữ nhằm bảo đảm thi hành án ở giai đoạn tiếp theo.

Trước đó, trong phần tuyên án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam là tù chung thân. Cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về hai tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 11 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọ là tù chung thân. Đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), HĐXX tuyên phạt 10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Các bị cáo còn lại phải nhận mức án từ 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù, tùy theo tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng người trong vụ án.