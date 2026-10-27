Vụ Mr Pips, nữ bị hại kể mất tiền tỷ, hôn nhân tan vỡ, cuộc sống bế tắc

Chiều 27/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình và 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.500 tỷ đồng.

Nhiều bị hại đề nghị xử lý các bị cáo theo pháp luật. Ảnh: Hoàng Huy

Sau khi đại diện VKS đã công bố hết bản cáo trạng, một số bị hại được HĐXX cho phép trình bày ý kiến.

Trình bày trước Tòa, bị hại N.T.M cho biết, tổng số tiền bà nạp vào các sàn của Mr Pips là hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó bà lấy lại được hơn 1 tỷ đồng, hiện còn bị chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

Khi tài khoản đã “cháy”, các bị cáo vẫn dụ dỗ, bảo bà nạp thêm tiền để lấy lại số tiền trước đó. Lúc đó bà M đã phát hiện bản thân bị lừa nên mới “co kéo”, lấy lại được hơn 1 tỷ đồng.

Bà M cho biết, ngoài thiệt hại về vật chất, bà còn bị thiệt hại về tinh thần, danh dự. “Công danh, sự nghiệp trên đường đi xuống”, bà M nói và cho biết, sau khi bà bị lừa, vì chuyện tiền bạc, vợ chồng bà liên tục xảy ra mâu thuẫn, sau đó ly hôn.

Số tiền hơn 9 tỷ đồng là tiền bà đi vay ngân hàng, vay người thân. Hiện tại, bà đã phải bán hết nhà cửa, đi thuê nhà.

“Nỗi đau này, mỗi bị hại ở đây có một kiểu khác nhau. Nhiều lần tôi cũng nghĩ chuyện tiêu cực, quyên sinh. Tôi cũng uống thuốc ngủ tự tử nhưng được gia đình phát hiện kịp thời”- bà M nói.

Theo lời khai của bà M, hiện bà đang phải ở nhà thuê, vẫn đang nợ ngân hàng. Bà M đề nghị Tòa án xử đúng người, đúng tội, xử các bị cáo mức án cao nhất vì có những người bị hại không may mắn như bà, được đứng ở đây. Về dân sự, bà Mơ yêu cầu bồi thường toàn bộ gốc và lãi.

Bị hại P.T.H.M cho biết, bà có gặp gỡ nhân viên, được tư vấn và sau đó đầu tư vào sàn RKFX hơn 21 tỷ, rút ra được hơn 1 tỷ, còn bị chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Bà M đề nghị xử đúng người, đúng tội để cho các bị cáo không thể lừa đảo được nữa. Theo bà M, sau khi bị lừa, gia đình bà bị ảnh hưởng rất nhiều, con cái không có tinh thần học hành, kết quả xấu.

“Hiện tại, tôi cũng đang trả nợ ngân hàng 40 – 50 triệu đồng/tháng” – bà M trình bày và yêu cầu bị cáo trả lại số tiền bà đã bỏ ra.

Một bị hại khác, ông L.X.T. cho biết, ông được một số người giới thiệu về sàn giao dịch. Lúc đầu, ông từ chối, không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.

“Tuy nhiên về sau, do các bị cáo gọi điện liên tục, tôi lại tham gia. Đến giờ tôi cũng không biết vì sao lại tham gia” - ông T nói.

Ban đầu, ông nạp 1.000 USD trên MT4, 2 ngày sau có lợi nhuận. Sau đó, ông bị dụ dỗ nạp thêm và do bản thân cũng muốn kiếm thêm nên ông T nạp thêm. Tổng số tiền đã nạp là hơn 530 triệu đồng, mới rút ra được 4,5 triệu đồng.

“Hồi đó, tôi còn có ý định đi vay tiền nạp thêm vào. Tuy nhiên, do gia đình có việc, tôi không đi vay tiền nữa. Nếu khi đó vay tín dụng đen thì không biết giờ có đứng đây được không” - ông T nói và mong tòa xử lý nghiêm các bị cáo.