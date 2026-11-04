Vụ Mr Pips: Lý do tiếp tục điều tra 1.400 người và 5 cổng thanh toán trung gian

Ngày 4/11, trong bản luận tội của VKSND TP Hà Nội đối với Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994, trú tại TP.HCM), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) và 186 bị cáo khác, công tố viên đã đề nghị các mức án từ 30 tháng án treo đến tù chung thân.

Ngoài ra, đại diện VKS còn nêu ra nhiều nội dung liên quan và một số kiến nghị thông qua việc giải quyết vụ án này.

Theo VKS, trong vụ án liên quan Phó Đức Nam, do thời hạn về tố tụng nên còn nhiều nội dung cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và giải quyết trong giai đoạn 2.

Điển hình như tiếp tục điều tra hành vi của hơn 1.400 đối tượng khác trong "bộ máy" của Phó Đức Nam; hành vi có dấu hiệu rửa tiền của các đối tượng là người thân của Nam, Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu (vợ của Ngọ) khi đứng tên nhiều tài sản có giá trị lớn khác, chưa làm rõ được nguồn tiền hình thành.

VKS cũng khẳng định, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra hành vi của các cổng thanh toán trung gian (gồm 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay và HTP. Qua đó, xác định toàn diện vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về hoạt động của các cổng này.

Các bị cáo Phó Đức Nam (trái) và Lê Khắc Ngọ.

Cơ quan công tố còn kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, nghành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân khi mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh chứng khoán quốc tế, Forex trên các sàn giao dịch chưa được cấp phép.

Kiến nghị Ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần rà soát quá trình mở, sử dụng tài khoản ngân hàng của các Công ty TNHH. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phòng chống rửa tiền của các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động dịch vụ trung gian thanh toán.

VKS cũng kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng; xác thực tài khoản ngân hàng, sinh trắc học khi thanh toán trực tuyến.

Qua đó, hạn chế các trường hợp sử dụng vào mục đích hoạt động lừa đảo; sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) trong các giao dịch điện tử, góp phần phòng ngừa tội phạm.

Trước đó, trong phần luận tội, cơ quan tố tụng xác định, đường dây lừa đảo của Mr Pips đã sử dụng hệ thống các công ty, tài khoản ngân hàng và kênh thanh toán để nhận tiền của các nhà đầu tư trên nhiều sàn chứng khoán, ngoại hối chưa được cấp phép.

Khi các nhà đầu tư giao dịch, tiền được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau và các cổng thanh toán trung gian, sau đó được đưa vào hệ thống do Mr Pips và đồng phạm kiểm soát.

Gần 200 luật sư tham gia tố tụng tại phiên tòa.

Về đề nghị mức án, trước đó, VKS đã đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng mức án chung thân về hai tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền. Riêng tội Rửa tiền, Shark Bình bị đề nghị từ 9 - 10 năm tù với cáo buộc giúp Phó Đức Nam rửa tiền 320 tỷ đồng.

Ngoài ra, VKS đề nghị phạt Phó Đức Thắng (bố của Nam) và Lê Thị Liễu (mẹ Nam) cùng mức án 6 - 7 năm tù. Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam) bị đề nghị 9-10 năm tù; Phó Đức Tuấn (anh họ Nam) từ 5 - 6 năm tù.

Nguyễn Thị Thủy (mợ của Phó Đức Nam) bị đề nghị 5-6 năm về tội Rửa tiền và 8-12 tháng tù về tội Trốn thuế. Tổng hợp hình phạt bị đề nghị từ 5 năm 8 tháng đến 7 năm tù.

Ngày mai (5/11), phiên tòa tiếp tục phần tranh luận.