Vụ Mr Pips: Lời xin lỗi và nước mắt trước giờ nghị án

Chiều 8/11, sau nhiều ngày xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 186 bị cáo, phiên tòa khép lại phần xét hỏi. Các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX bước vào nghị án.

Phiên tòa được diễn ra dưới sự điều hành của Thẩm phán Trần Nam Hà.

Mr Pips xin hưởng 30 năm tù, mong sớm khắc phục hậu quả

Là người đầu tiên nói lời sau cùng, Phó Đức Nam gửi lời xin lỗi đến các bị hại, mong tài sản sớm được xử lý để khắc phục hậu quả cho họ.

Bị Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, Nam xin được khoan hồng, tuyên mức án 30 năm tù. Bị cáo tiếp tục viện dẫn căn bệnh tâm thần, mong HĐXX tạo điều kiện chữa bệnh trong thời gian chấp hành án.

“Bị cáo xác định án tù rất dài, không biết còn có ai còn muốn yêu thương mình để kết hôn trong thời gian ở trại”, Phó Đức Nam nói.

Cũng trong phần nói lời sau cùng, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) trình bày: “Với mức án bằng bị cáo Nam, bị cáo cũng muốn xin được gửi lời xin lỗi tới các bị hại, bị cáo mong muốn khắc phục tối đa cho nhà đầu tư, sớm được trở về với xã hội và sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời”.

Bị cáo Phó Đức Nam trong lời nói sau cùng trước Hội đồng xét xử.

Đại diện hai vợ chồng, bị cáo Lê Thị Liễu, mẹ Phó Đức Nam, trình bày lời nói sau cùng trong gần 10 phút. Bị cáo cho biết vẫn trăn trở về việc đánh giá tình trạng tâm thần của con, cho rằng việc này chưa đúng quy chuẩn y học.

Theo bị cáo Liễu, không thể chỉ dựa vào một buổi khám lâm sàng, lời khai của một vài bị cáo hoặc người tiếp xúc với Nam tại tòa để khẳng định con mình hoàn toàn bình thường, như quan điểm Viện kiểm sát nêu tại phiên xét xử hôm trước.

Nhắc đến sự “khốn khổ” của gia đình khi có người thân mắc bệnh, bị cáo viện dẫn các tài liệu y khoa để cho rằng căn bệnh này có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi.

Bị cáo cho biết gia đình đã gửi Tòa án và Viện kiểm sát nhiều đơn trình bày của hàng xóm, phụ huynh học sinh từng tiếp xúc với Nam từ lâu. Theo bị cáo, số đơn này nhiều hơn 5 lời khai mà Viện kiểm sát đưa ra; những người này cũng sẵn sàng ra tòa làm chứng.

Về cáo buộc đang bị xét xử, bị cáo Liễu khẳng định không cố ý, không bàn bạc từ trước. Theo bị cáo, những phản ứng nhằm bảo vệ bản thân, con trai và tài sản của con không phải là hành động đã được bàn bạc, tính toán hay lên kế hoạch.

Bị cáo trình bày mình có công việc, thu nhập ổn định và “không sống bằng rửa tiền”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo cho biết nhiều bất động sản của gia đình đã hình thành từ các năm 1997, 1998, 2001, 2007, khi Nam còn nhỏ, đang học mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 hoặc mới vào đại học. Vợ chồng bị cáo cam kết sử dụng những tài sản gia đình mà họ khẳng định là hợp pháp để hỗ trợ khắc phục hậu quả tối đa cho các bị hại.

Trước đó, Viện kiểm sát cho rằng quan điểm này không có căn cứ, dẫn chứng tổng thu nhập của vợ chồng bị cáo chỉ 60 triệu đồng mỗi tháng thì không thể sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ đồng.

Bị cáo Liễu cũng trình bày vợ chồng mắc nhiều bệnh mạn tính, gia đình còn hai người mẹ già gần 90 tuổi cần phụng dưỡng. Bị cáo tha thiết xin HĐXX xem xét cho một trong hai vợ chồng được ở ngoài để chăm sóc mẹ già, lo cho con trai bệnh nặng và có điều kiện hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Khép lại lời nói sau cùng, bị cáo thay mặt con trai gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn bộ các bị hại, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho con cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời.

Shark Bình nhắn người trẻ thận trọng với rủi ro pháp lý khi tìm việc

Là người cuối cùng trong tổng số 188 bị cáo nói lời sau cùng, Nguyễn Hòa Bình mở đầu bằng lời xin lỗi và chia sẻ sâu sắc với các bị hại.

Bị cáo gửi lời cảm ơn HĐXX, đại diện Viện kiểm sát, các luật sư, lực lượng công an, cán bộ trại giam và lực lượng bảo vệ phiên tòa đã làm việc vất vả suốt hai tuần xét xử. Bị cáo cũng bày tỏ lòng biết ơn gia đình, đồng nghiệp và những người thân thiết đã luôn ở bên, làm chỗ dựa tinh thần trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Từ những gì đã trải qua, Nguyễn Hòa Bình cho biết bản thân nhận được bài học sâu sắc: không phải việc gì pháp luật chưa cấm cũng đồng nghĩa với việc có thể tùy ý thực hiện.

Theo bị cáo, trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, mỗi cá nhân, doanh nghiệp cần thận trọng, chủ động nhận diện và cân nhắc rủi ro pháp lý, bởi chỉ một sai phạm nhỏ cũng có thể khiến công sức gây dựng nhiều năm sụp đổ.

Từ bài học của mình, bị cáo nhắn nhủ những người trẻ chuẩn bị bước vào thị trường lao động cần tìm hiểu kỹ lĩnh vực hoạt động, tính chất công việc và hoạt động thực tế của doanh nghiệp dự định ứng tuyển, bên cạnh vị trí, mức lương hay cơ hội phát triển.

Bị cáo cho rằng mỗi người cần có trách nhiệm với công việc mình tham gia, tránh vô tình bị cuốn vào những hoạt động vi phạm pháp luật. Bản án dành cho mình và Công ty Ngân Lượng, theo bị cáo, có thể trở thành lời cảnh tỉnh đối với lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, giúp doanh nghiệp và người lao động ý thức rõ hơn về việc tuân thủ pháp luật.

Sau những chia sẻ này, Nguyễn Hòa Bình mong HĐXX cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt đối với mình.

Bị cáo cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng, nếu có thể, đẩy nhanh quá trình tố tụng để các bị cáo sớm được chuyển đến nơi chấp hành án, có điều kiện lao động, học tập, nghiên cứu và cải tạo bản thân. Bị cáo mong sau khi trở về có thể tiếp tục đóng góp cho xã hội và sự phát triển của đất nước.

Cuối lời, Nguyễn Hòa Bình động viên các bị cáo khác giữ vững tinh thần, giữ gìn sức khỏe trong thời gian cải tạo, bởi phía sau mỗi người vẫn còn gia đình và những người thân yêu đang chờ đợi.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình nói lời sau cùng trước Hội đồng xét xử.

Nước mắt khi nhắc đến gia đình, mong được khoan hồng

Trong lời nói sau cùng, hầu hết 184 bị cáo còn lại bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội, gửi lời xin lỗi đến các bị hại vì những thiệt hại, mất mát đã gây ra. Nhiều người không kìm được nước mắt khi nhắc đến gia đình, những người thân đang ngày đêm mong ngóng, lo lắng cho mình.

Có bị cáo có cha mẹ cao tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm; có người gia đình khó khăn, con còn thơ dại, chưa biết phải đối diện và giải thích với các con thế nào về việc cha, mẹ đang đứng trước những hình phạt rất nặng.

Có bị cáo nghẹn ngào chia sẻ người thân trong gia đình đã qua đời, theo lời trình bày là một phần vì quá sốc trước việc con mình vướng vòng lao lý.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tha thiết mong được hưởng sự khoan hồng, được xem xét mức hình phạt nhân văn để sớm trở về với gia đình, xã hội, sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời và trở thành người có ích.

Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX quyết định nghị án kéo dài. Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc lúc 14h30 thứ Hai, ngày 16/11.

Trước đó, trong phần luận tội và đề nghị mức án, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 11-12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam là Tù chung thân. Về cùng 2 tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ bị đề nghị tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 10-11 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọ là Tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị từ 8 - 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 5 - 6 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Phong là từ 13 -15 năm tù. Nguyễn Thị Thủy (trú tại phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh) bị đề nghị tuyên phạt từ 5 năm 8 tháng tù - 7 năm tù về 2 tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) bị đề nghị xử phạt từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (cháu họ của Phó Đức Nam) bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Với 177 bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên phạt các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo - 20 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.