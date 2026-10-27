Vụ Mr Pips, bị cáo dùng tiền lừa đảo mua vàng, bất động sản

Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips), "trùm" lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối.

Dùng tiền phạm tội mua bất động sản, vàng, ngoại tệ

Theo cáo buộc, bị cáo Nam cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế giả để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Số tiền phạm tội được sử dụng để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ. Cáo trạng nêu, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Hai người bàn bạc, thống nhất lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Cơ quan tố tụng xác định, các trang web này được lập trình sẵn, không kết nối giao dịch với thị trường thế giới. Khách hàng thực chất giao dịch với chủ sàn; khi khách hàng thua lỗ, chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Hình ảnh Phó Đức Nam (Mr Pips) bị dẫn giải đến phiên tòa sơ thẩm.

Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư rồi chiếm đoạt. Để tổ chức hoạt động, Nam còn chỉ đạo thành lập các công ty “ma”, tuyển dụng nhân viên, thuê đầu số điện thoại, mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán để nhận tiền của người bị hại. Các văn phòng được thuê tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và Bình Dương (cũ). Nhân viên được phân công vào các bộ phận hoạt động độc lập nhưng phối hợp với nhau, tạo thành hệ thống phục vụ việc lừa đảo.

Cáo trạng xác định, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm về 919 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra được nêu trong cáo trạng, để hợp pháp hóa nguồn tiền phạm tội và tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ. Cụ thể, Nam dùng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản, 141 tỷ đồng mua vàng, 41 tỷ đồng mua 1.720.500 USD và 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore. Viện Kiểm sát xác định hành vi này cấu thành tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ khai báo tại tòa.

Cùng tham gia rửa tiền còn có Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter). Theo cáo trạng, Ngọ sử dụng gần 200 tỷ đồng có nguồn gốc từ phạm tội mà có để mua 4 bất động sản và 143 miếng vàng nguyên khối. Ngọ còn được xác định là người tiếp tay đắc lực cho Nam trong việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trên phạm vi toàn quốc. Nam giao Ngọ quản lý 20 văn phòng, tổ chức dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư. Ngọ phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng.

Làm giả dữ liệu ví điện tử

Liên quan vụ án, cáo trạng xác định từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết một số sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu phạm tội và đang bị cơ quan công an xác minh, điều tra.

Tuy nhiên, để tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch, Bình chỉ đạo Nam và Tâm duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn. Đồng thời, Bình chỉ đạo trao đổi với nhân viên các sàn để thống nhất cách làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an, nhằm gây cản trở việc xác minh dòng tiền của người bị hại.

Phiên tòa xét xử "trùm" lừa đảo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ các đồng phạm tại Hội trường chính TAND TP. Hà Nội.

Theo cáo trạng, từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh, có 232 bị hại chuyển tổng số tiền gần 319 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân lượng. Viện Kiểm sát xác định hành vi của ba bị cáo cấu thành tội “Rửa tiền”.

Trước đó, sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”.

Trong số 188 bị cáo, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Thanh Phong bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Một số bị cáo khác bị truy tố về tội “Rửa tiền”, “Trốn thuế” hoặc “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”; 177 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, có mặt 187 bị cáo; bị cáo Hà Thị Thu Giang có đơn xin xét xử vắng mặt do đang mang thai, sắp sinh. Trong số 188 bị cáo, 25 người được tại ngoại, 163 người bị tạm giam. Tại điểm cầu trung tâm và điểm cầu Hội trường TAND TP Hà Nội, gần 200 luật sư cùng hàng trăm bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa.

Phiên tòa được tổ chức trực tuyến tại ba điểm cầu, dự kiến kéo dài 15 ngày.