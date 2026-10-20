Vụ móng giò trong hộp đặc sản Khâu nhục: Quản lý thị trường Lạng Sơn nói gì?

Chuyển vụ việc sang công an nếu phát hiện vi phạm

Liên quan đến việc nhiều khách hàng đặt mua "Bát Khâu nhục Lạng Sơn" đặc sản mang thương hiệu của tỉnh Lạng Sơn nhưng nhận được sản phẩm kém chất lượng, trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin ông Đăng Văn Ngọc - Chi Cục trưởng Chi cục Quản Lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng QLTT đã nhận được thông tin liên quan đến vụ việc. Hiện lãnh đạo tỉnh đã có những chỉ đạo sát sao liên quan đến những thông tin mà người dân phản ánh trên không gian mạng.

Ông Ngọc cho biết đã chỉ đạo lực lượng QLTT rà soát các cơ sở sản xuất sản phẩm Khâu nhục trên địa bàn tỉnh, đồng thời gửi thông tin nội dung trên cho bên lực lượng An ninh mạng Công an tỉnh Lạng Sơn để rà soát đối tượng. Bước đầu làm việc với đơn vị vận chuyển sản phẩm thì xác định đầu gửi hàng cho người tiêu dùng có địa chỉ tại Hà Nội chứ không phải xuất phát từ Lạng Sơn. Đơn vị cũng đã nhanh chóng gửi thông tin trên cho lực lượng QLTT Hà Nội để xác minh làm rõ.

Về phía QLTT tỉnh Lạng Sơn đơn vị cũng đang thực hiện rà soát một số cơ sở có sản phẩm nghi bị làm giả. Đại diện lực lượng QLTT tỉnh Lạng Sơn thông tin, qua làm việc các sản phẩm Khâu nhục tại đây chưa đăng ký thương hiệu, chính vì vậy lực lượng cũng đã hướng dẫn các cơ sở thủ tục để đăng ký bảo hộ thương hiệu.

Ông Đăng Văn Ngọc - Chi Cục trưởng Chi cục Quản Lý thị trường tỉnh Lạng Sơn.

Đánh giá về vụ việc, ông Ngọc cho rằng, người dân và các cơ sở hiện đang khá bức xúc bởi họ bị ảnh hưởng đến uy tín vì đây là một trong nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ông Ngọc nhấn mạnh, nếu phát hiện vi phạm lực lượng sẽ xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền, trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cho bên Công an để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, nhiều người tiêu dùng đã lên tiếng phản ánh về việc mua phải sản phẩm Khâu Nhục – một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Lạng Sơn tuy nhiên, khi mở hộp sản phẩm được giao đến, bên trong không phải là những miếng thịt ba chỉ đặc trưng mà là hai cục xương móng giò và một miếng bì lợn ngâm trong thứ nước nhờ nhờ. Thậm chí có trường hợp chỉ nhận được lon sản phẩm không có gì ngoài dung dịch được cho là nước lã.

Sản phẩm Khâu nhục người mua nhận được còn gắn nhãn hàng OCOP.

Khi kiểm tra lại thông tin vận chuyển, người tiêu dùng mới phát hiện sản phẩm không phải được gửi đi từ Lạng Sơn. Ngay sau khi phản ánh, người bán đã chặn liên lạc với khách hàng.

Trao đổi với phóng viên, anh Trần Quốc Bình sinh sống tại Đắk Lắk cho biết, anh có đặt mua 3 hộp Khâu nhục trên mạng và được tặng thêm 1 hộp. Sau khi nhận hàng anh có mở 1 hộp ra sử dụng thì thấy không giống như quảng cáo, nghi ngờ về chất lượng sản phẩm nên anh không sử dụng và liên hệ cửa hàng bán sản phẩm. Tuy nhiên bên bán hàng không có phản hồi. Hiện anh Bình vẫn giữ 3 hộp sản phẩm đã mua và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

Hình ảnh sản phẩm Khâu nhục anh Bình đặt mua trên mạng.

Liên quan đến vụ việc trên, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Văn bản số 9811/VP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học. Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại và mạo danh xuất xứ.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên các hội nhóm kinh doanh sản phẩm Khâu nhục đặc sản của tỉnh Lạng Sơn nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất sản phẩm trên khá bất bình khi chứng kiến sản phẩm mang thương hiệu của tỉnh có dấu hiệu bị làm giả và có chất lượng kém thậm chí có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo những người này việc làm giả sản phẩm sẽ gây hoang mang dư luận và có nguy cơ làm ảnh hưởng đến uy tín, tạo tiếng xấu cho sản phẩm Khâu nhục khiến người tiêu dùng quay lưng với đặc sản này. Chính vì vậy họ rất mong các cơ quan chức năng cần làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.