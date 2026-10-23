Vụ mẹ ôm con 2 tuổi nghi nhảy cầu: Đã tìm thấy thi thể cháu bé

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng đã tìm thấy cháu K.N.M (SN 2024), một trong hai nạn nhân trong vụ việc nghi nhảy cầu Vĩnh Phú chiều 22/10.

Trước đó, khoảng 16h47 ngày 22/10, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của Công an xã Sông Lô về vụ việc 2 mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, ông Hoàng Trọng Việt (SN 1974, trú tại thôn Thượng Thọ, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) phát hiện 1 xe máy nhãn hiệu Honda Vision, BKS 88-AD xxx.xx bị bỏ lại giữa cầu Vĩnh Phú, nghi có người nhảy cầu.

Cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể 2 mẹ con chị H. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, 2 nạn nhân nghi nhảy cầu có thể là chị T.T.T.H (SN 1998) và con trai là cháu K.N.M (SN 2024) cùng trú tại thôn Phan Dư, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã phân công lực lượng cùng các trang thiết bị hiện đại tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực cầu Vĩnh Phú và dọc tuyến sông, tập trung rà soát những vị trí có khả năng nạn nhân trôi dạt đến.

Đến khoảng 7h30 ngày 23/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu K.N.M tại khu vực bãi bồi thuộc địa phận xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ, cách cầu Vĩnh Phú khoảng 5km.

Hiện, các lực lượng đang tập trung tìm kiếm nạn nhân còn lại để bàn giao cho gia đình.