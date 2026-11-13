Vụ mất trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau: 4 người bị bắt giữ

Chiều 13/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã thực hiện việc bắt khẩn cấp và khám xét đối với 4 người liên quan vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành.

Các đối tượng gồm: Lý Văn Phong (SN 1984, ngụ ấp Minh Thượng, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang); Lý Văn Linh (SN 2007, ngụ khu phố Tân An, phường Tân Hiệp Đông, TP Hồ Chí Minh);

Nguyễn Văn Phước (SN 2001, ngụ ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, ngụ khóm Cái Nai, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).

4 đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh Công an Cà Mau)

Trước đó, ngày 4/11, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm nhiều tài sản gồm vàng, ngoại tệ và tiền Việt Nam, với tổng giá trị ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Ngay sau đó, Phòng CSHS tập trung lực lượng xác minh, rà soát dấu vết và các thông tin liên quan. Từ những tài liệu thu thập được, cơ quan công an từng bước xác định nhóm người nghi vấn, làm rõ những cá nhân có liên quan đến vụ việc.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều vàng cùng một số tang vật gồm dao tự chế, bình xịt hơi cay, xe mô tô và điện thoại di động.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Việc nhanh chóng xác định, bắt giữ những người liên quan và thu giữ tang vật góp phần phục vụ quá trình điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.