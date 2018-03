Vụ mất 245 tỷ đồng: Thêm 3 nhân viên của Eximbank bị khởi tố

Sau khi khởi tố bắt giữ 2 bị can vào ngày 26/3, Bộ Công an tiếp tục khởi tố 3 bị can khác liên quan trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 245 tỷ của khách hàng tại ngân hàng Eximbank.