Vụ mất 245 tỷ đồng tại Eximbank: Bộ Công an khởi tố thêm 3 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 3 nhân viên phòng khách hàng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank Chi nhánh TP.HCM.

Xe của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công đưa hai nhân viên Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh rời khỏi trụ sở Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (trưa 26/3). (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Chiều 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 3 nhân viên phòng khách hàng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.”

3 nhân viên bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan và Cao Lan Phương. Cả 3 bị can này hiện đang được tại ngoại. Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 bị can này bị khởi tố với vai trò đồng phạm, đã giúp sức tích cực Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang bị truy nã), trong việc chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiết kiệm của bà C.T.B. gửi tại Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với hai nhân viên phòng khách hàng của Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi, để điều tra về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đầu tháng 2/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; khởi tố bị can Lê Nguyễn Hưng (sinh năm 1971 tại Đồng Nai, hộ khẩu thường trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương, nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) và phát lệnh truy nã đối với bị can này.

Ông Lê Nguyễn Hưng bị cáo buộc đã lập chứng từ giả mạo về việc khách hàng rút tiền, chiếm đoạt 245 tỷ đồng của nữ khách hàng C.T.B. Sau đó, Hưng bỏ trốn khỏi địa phương./.

Nguyễn Chung (TTXVN/Vietnam+)