Vụ lừa đảo tại Công ty GFDI: Vô hiệu loạt hợp đồng thế chấp, kiến nghị làm rõ dấu hiệu rửa tiền

TAND Tp. Đà Nẵng vừa ban hành Bản án sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI). 5 bị cáo trong bản án cùng bị phạt tù chung thân gồm: Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc; Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà - Giám đốc sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang (vợ của Hoàng) - Phó giám đốc sở giao dịch hội sở.

Truy thu tiền để thi hành án

Bản án sơ thẩm buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 2.407 tỷ đồng cho 7.108 bị hại. Chia phần theo tính chất vai trò phạm tội và mức độ lỗi, Nguyễn Quang Hoàng bị buộc bồi thường 90% số tiền phải bồi thường, tương ứng hơn 2.167 tỷ đồng; 10% còn lại chia đều cho bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, mỗi bị cáo phải bồi thường 2,5% số tiền phải bồi thường, tương ứng hơn 60 tỷ đồng.

Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc Công ty GFDI tại phiên tòa

Để đảm bảo thi hành án, tòa án buộc 433 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan từng là khách hàng/nhà đầu tư của Công ty GFDI đã nhận về số tiền cao hơn số tiền đầu tư ban đầu nộp lại số tiền chênh lệch hơn 70 tỷ đồng; Buộc 1.140 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan từng là nhân viên của Công ty GFDI đã từng nhận lương kinh doanh, hoa hồng từ hoạt động tư vấn khách hàng nộp lại số tiền gần 468 tỷ đồng,

Buộc các tổ chức, cá nhân cho Công ty GFDI thuê nhà làm trụ sở chi nhánh tại các tỉnh/thành phải nộp lại số tiền mà Công ty GFDI đặt cọc khi thuê nhà như: Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Hà Nội) hơn 437,8 triệu đồng; Công ty Cổ phần Bảo Gia (Tp. Hồ Chí Minh) hơn 369 triệu đồng; Công ty TNHH Hồng Phúc hơn 157,7 triệu đồng và 3 cá nhân khác từ 54 triệu đến 24 triệu đồng.

Buộc các Công ty/cá nhân hợp tác kinh doanh với Công ty GFDI phải thanh lý hợp đồng và giao nộp lại số tiền mà Công ty GFDI đã góp vốn đầu tư. Trong đó, Công ty CP tập đoàn Enzy (Tp. Đà Nẵng) do ông Bùi Thanh Trường giám đốc đại diện theo pháp luật phải nộp lại số tiền hơn 6,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần K-Product (Tp. Hồ Chí Minh) do ông Trần Bảo Khánh giám đốc đại diện theo pháp luật phải giao nộp lại các khoản tiền gồm: 6 tỷ đồng Công ty GFDI góp vốn đầu tư và 9,6 tỷ đồng Công ty GFDI cho Công ty CP KProduct vay. Ông Trần Bảo Khánh phải nộp lại 1 tỷ đồng mà bị cáo Trần Thị Kiều Trang dùng để mua lại cổ phần từ ông Khánh.

Vô hiệu loạt hợp đồng thế chấp

Tòa tuyên vô hiệu Hợp đồng mua bán căn hộ số 3302/HĐMB/MĐ ngày 24/3/2022 dự án Central Coast (Đà Nẵng) được ký kết giữa bị cáo Trần Thị Kiều Trang với Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông. Yêu cầu Công ty Minh Đông huỷ bỏ giao dịch, thanh lý Hợp đồng và giao nộp lại số tiền hơn 2,178 tỷ đồng.

Buộc giao tài sản là căn hộ số 2001, tầng 20, Dự án căn hộ The Filmore (Đà Nẵng) cho Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tiến hành xử lý bán đấu giá. Tài sản thế chấp này là bất động sản hình thành từ vốn vay phát sinh từ Hợp đồng mua bán căn hộ số 2001/2023/HDMВ- SPA/SL/FDN ngày 20/3/2023 được ký kết giữa bị cáo Trần Thị Kiều Trang với Công ty CP Phát triển Bất động sản Filmore. Số tiền bán đấu giá thu về ưu tiên thanh toán nợ gốc và lãi vay cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng và quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty CP Phát triển Bất động sản Filmore (nếu có). Số tiền còn lại tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án trong vụ án này.

Tuyên vô hiệu Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số P21710/PANOMA/HĐMBCH ngày 04/5/2024 được ký kết giữa Trần Thị Kiều Trang với Công ty CP Thương mại – Du lịch – Đầu tư Cù Lao Chàm. Yêu cầu Công ty này huỷ bỏ giao dịch, thanh lý Hợp đồng và giao nộp lại số tiền gần 1,1 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án trong vụ án này.

Tòa tuyên vô hiệu Hợp đồng mua bán căn hộ dự án Central Coast (Đà Nẵng) được ký kết giữa bị cáo Trần Thị Kiều Trang với Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông

Bên cạnh việc tiếp tục tạm giữ các đồ vật, tài sản thu giữ của Công ty GFDI tại trụ sở chính và các chi nhánh và của các bị cáo như: GCNQSDĐ, máy tính, xe ô tô, xe mô tô… Tòa buộc tiếp tục thực hiện Lệnh kê biên tài sản bất động sản đã có GCNQSDĐ mà các bị cáo đang thế chấp tại các ngân hàng.

Tiếp tục thực hiện Lệnh kê biên tài sản đối với: Thửa đất số 2, tờ bản đồ số 62 (tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) đứng tên vợ chồng Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Kiều Trang có GCNQSDĐ số CT 502073 do UBND huyện Hoà Vang cấp ngày 27/11/2020. Và thửa đất số 228, tờ bản đồ số 61 (tại Tổ 1, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), GCNQSDĐ số CP 874646 do Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng cấp ngày 14/02/2019, hiện đang thế chấp cho Ngân hàng MB Bank, chi nhánh Đà Nẵng; quá trình thi hành án ưu tiên thanh toán nợ gốc và lãi vay cho Ngân hàng MB Bank, chi nhánh Đà Nẵng.

Tuyên vô hiệu, hủy chấm dứt Hợp đồng cho vay kiêm thế chấp các xe ô tô giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong, chi nhánh Đà Nẵng và Công ty GFDI. Và tiếp tục tạm giữ xe ô tô đứng tên công ty này. Ngân hàng TP Bank, chi nhánh Đà Nẵng có quyền khởi kiện Công ty GFDI và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (Nguyễn Quang Hoàng) để tranh chấp Hợp đồng vay tài sản nói trên.

Tuyên vô hiệu, hủy chấm dứt Hợp đồng thế chấp ngày 24/7/2023 giữa Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam và vợ chồng Hoàng - Trang đối với thửa đất số 127, tờ bản đồ số 23 (tại Lô 34- B1.4 Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1B, phường Hòa Xuân), GCNQSDĐ số CR 894557 do Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng cấp ngày 03/6/2019 đứng tên vợ chồng Hoàng - Trang. Yêu cầu Ngân hàng này giao nộp lại GCNQSDĐ nói trên cho Cơ quan thi hành án dân sự để tổ chức thực hiện việc thi hành án theo quy định. Ngân hàng có quyền khởi kiện Hoàng và Trang để tranh chấp Hợp đồng vay tài sản.

Đáng chú ý, cũng tại dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1B, thửa đất số 392, tờ bản đồ số 24 (tại Lô 35-36 Khu B1-5) có GCNQSDĐ số DQ 576194 do VPĐKDĐ Tp. Đà Nẵng cấp ngày 07/11/2024 của Nguyễn Quang Hoàng nhờ vợ chồng Nguyễn Duy Hoàng - Đinh Thị Thanh Tâm đứng tên giúp. Tòa án đã tuyên bố vô hiệu, hủy chấm dứt Hợp đồng thế chấp số 3023795306/2023/HĐBĐ/NHCT480 giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và vợ chồng Hoàng - Tâm, công chứng số 0993 ngày 29/3/2023 tại Phòng Công chứng số 2, kèm Văn bản sửa đổi bổ sung lập ngày 13/11/2024 giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Nguyễn Duy Hoàng; Văn bản cam kết ngày 13/11/2024 của vợ chồng Hoàng – Tâm đối với thửa đất này.

Yêu cầu Ngân hàng này giao nộp lại GCNQSDĐ nói trên cho Cơ quan thi hành án dân sự để tổ chức thực hiện việc thi hành án theo quy định. Ngân hàng có quyền khởi kiện Nguyễn Quang Hoàng và các đương sự có liên quan Nguyễn Duy Hoàng - Đinh Thị Thanh Tâm để tranh chấp Hợp đồng vay tài sản nói trên.

Bản án sơ thẩm buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 2.407 tỷ đồng cho 7.108 bị hại

Tuyên bố vô hiệu, hủy chấm dứt Hợp đồng thế chấp số 71/2020/HDBD/TTB MT/01 ngày 14/01/2020 giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong và vợ chồng Hoàng - Trang đối với thửa đất số 86, tờ bản đồ số 160 (tại tổ 15 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), GCNQSDĐ số CP 878961 do Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng cấp ngày 27/3/2019; và Thửa đất số 358, tờ bản đồ số 160 (địa chỉ tại tổ15 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), GCNQSDĐ số CP 899243 do Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng cấp ngày 27/3/2019 đứng tên vợ chồng Hoàng - Trang.

Tuyên bố vô hiệu, hủy chấm dứt Hợp đồng thế chấp số 3012405371/2023/HĐBĐ/NHCT480 giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và vợ chồng Hoàng - Trang đối với Thửa đất số 8, tờ bản đồ số 244 (tại Lô 5 Khu B3-29, Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), GCNQSDĐ số CP 912395 do Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng cấp ngày 06/5/2019 đứng tên vợ chồng Hoàng - Trang.

Tòa yêu cầu Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giao nộp lại các GCNQSDĐ nói trên cho Cơ quan thi hành án dân sự để tổ chức thực hiện việc thi hành án. Tiếp tục thực hiện Lệnh kê biên các tài sản này. Ngân hàng có quyền khởi kiện vợ chồng Hoàng - Trang để tranh chấp Hợp đồng vay tài sản nói trên.

Tiếp tục thực hiện Lệnh kê biên tài sản thửa đất 2157, tờ bản đồ số 38 (địa chỉ tại thôn Nam Son, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), GCNQSDĐ số DL 539629 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị cấp ngày 01/12/2023 đứng tên vợ chồng Hoàng - Trang để đảm bảo thi hành án.

Bên cạnh đó, Tòa yêu cầu tiếp tục thực hiện Lệnh kê biên tài sản là 3 bất động sản đứng tên bị cáo Tô Hồng Trà, Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Đỗ Đạt và 3 cá nhân khác. Quá trình thi hành án ưu tiên thanh toán nợ gốc và lãi vay cho Ngân hàng. Số tiền còn lại chỉ trả 1/2 cho cá nhân đứng chung tên trên GCNQSDĐ, số tiền 1/2 còn lại phần của các bị cáo dùng để đảm bảo thi hành án vụ án này.

Lý do kiến nghị làm rõ hành vi rửa tiền

Đáng chú ý, căn cứ các tài liệu có tại hồ sơ vụ án, thông qua xét hỏi, HĐXX TAND Tp. Đà Nẵng nhận thấy bị cáo Nguyễn Quang Hoàng còn có hành vi dùng tiền do phạm tội mà có mua bất động sản (đất) rồi nhờ vợ chồng ông Nguyễn Duy Hoàng và mẹ ruột là Nguyễn Mai Anh đứng tên giúp, sau đó thế chấp nhà đất để vay tiền ngân hàng.

Hành vi này của bị cáo Hoàng có dấu hiệu của tội rửa tiền nhưng chưa được khởi tố, điều tra làm rõ. Do đó HĐXX kiến nghị Viện KSND Tp. Đà Nẵng và Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật nếu có căn cứ, tránh bỏ lọt tội phạm.

Đối với ông Nguyễn Duy Khánh - Giám đốc phát triển kinh doanh, ông Trần Phước Quý - Trưởng phòng kỹ thuật của Công ty GFDI và các giám đốc chi nhánh, qua trình điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra xác định các cá nhân trên không biết, không tham gia trực tiếp vào việc tư vấn huy động vốn của khách hàng, không biết được mục đích việc làm gian dối chiếm đoạt của Hoàng và các đồng phạm, không biết đồng tiền huy động của khách hàng thực tế được Hoàng sử dụng như thế nào, vào mục đích gì.

Thậm chí, các Giám đốc chi nhánh cũng có người là nạn nhân của hành vi lừa đảo của Hoàng hoặc còn trực tiếp vận động, giới thiệu người thân trong gia đình ký hợp đồng vay tài sản và đầu tư tiền vào Công ty GFDI.

Theo HĐXX, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát không xem xét, xử lý là có cơ sở do không thỏa mãn yếu tố đồng phạm.

Tính đến thời điểm xét xử, các bị cáo, gia đình các bị cáo và các tổ chức/cá nhân có liên quan giao nộp 708.082.877 đồng. Tòa yêu cầu tiếp tục tạm giữ số tiền này để đảm bảo thi hành án; Tiếp tục phong tỏa/tạm dừng giao dịch đối với số tiền 1.335.526.000 đồng trong các tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH GFDI, Công ty CP Blue Lotus Holdings, các bị cáo; Tiếp tục tạm dừng giao dịch đối với 865 tài khoản Ngân hàng Vietinbank, 223 tài khoản Ngân hàng BIDV của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là nhân viên Công ty GFDI bao gồm cả của các bị cáo Tô Hồng Trà, Nguyễn Đỗ Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh có tổng số tiền dư trong các tài khoản tại thời điểm ngày 25/3/2026 và ngày 26/3/2026 là 3.163.623.927 đồng để đảm bảo thi hành án phần truy thu tiển lương kinh doanh, hoa hồng…