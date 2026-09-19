Vụ livestream tại bệnh viện ở Phú Thọ: Ông bà thông gia cùng bị khởi tố

Các đối tượng bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng". Ảnh: Công an Phú Thọ

Liên quan vụ việc nhóm người livestream, gây rối, đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: 6 người bị khởi tố gồm Nguyễn Khắc Hồng (SN 1976), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1979), Trần Thị Oanh (SN 1983), Đặng Văn Hinh (SN 1975), Trần Xuân Chiến (SN 1974) và Trần Thị Thảo (SN 1978).

Đối tượng Nguyễn Khắc Hồng. Ảnh Công an Phú Thọ

Sáu người này được xác định là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh - người có liên quan đến nguồn thông tin sai lệch dẫn đến vụ việc gây rối trật tự công cộng tại bệnh viện.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: "Đây là vụ án có tính chất hy hữu trong thực tiễn tư pháp Việt Nam, khi cả hai cặp ông bà thông gia cùng bác và thím họ đều bị khởi tố hình sự chỉ từ một vụ livestream thiếu kiểm chứng. Đây là bài học cảnh tỉnh đắt giá về trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng".

Cơ quan Công an đang rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín bệnh viện Lạc Việt.

Những trường hợp liên quan sẽ được mời làm việc, xác định rõ hành vi, động cơ và mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật, trong đó có Nghị định số 174/2026/NĐ-CP⁠ của Chính phủ.